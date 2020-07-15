حفظ حجاب و ترویج فرهنگ عفاف پیام همه شهدا است

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در گناوه به مناسبت هفته عفاف و حجاب اظهار داشت: دشمنان اسلام و استعمارگران و در رأس آنها استعمار پیر انگلیس همواره با مقدسات و اعتقادات مسلمانان مقابله و مبارزه کرده‌اند.

امام جمعه گناوه افزود: هدف دشمنان و استعمارگران از کشف حجاب، ترویج فرهنگ مبتذل و بی بند و بار غرب که به عنوان نماد تمدن و ترقی خود تلقی می‌کنند در کشورهای مسلمان و جایگزینی آن با فرهنگ اسلامی بوده است.

وی گفت: استعمارگران برای اجرای نقشه شوم خود در ترویج بی بند و باری، بی حجابی و فرهنگ مبتذل غرب عناصر خود در کشورهای منطقه را برگزیدند و در ایران رضاخان مأمور اجرای این برنامه استعماری شد.

وی افزود: قیام مردم مشهد مقدس در مسجد گوهرشاد در دوران رضاخان و در مخالفت با کشف حجاب نمونه‌ای از مبارزات مردمی در حفظ و صیانت از حریم عفاف و حجاب است که در این راه عده زیادی جان خود را در راه اعتلای فرهنگ والای اسلامی تقدیم و به شهادت رسیدند.

امام جمعه گناوه گفت: امروز دشمنان نظام مقدس اسلامی با بهره گیری از فضاهای مجازی و سایبری و از طریق شبکه‌های مختلف سعی در تضعیف و سست کردن اعتقادات جوانان ما دارند و علیه مقدسات دینی تبلیغ سو می‌کنند.

وی گفت: دشمنان در تبلیغات سو خود تمدن و پیشرفت را در بی بند و باری و بی حجابی معرفی می‌کنند تا جوانان و بانوان را نسبت به دین و حفظ حجاب بی اعتقاد کنند و متأسفانه در کشور اسلامی نیز برخی افراد هنجارشکنی می‌کنند.

وی تصریح کرد: بانوان کشور ما در مقابله با هجمه فرهنگی و بی بندوباری دشمنان باید بصیرت و هوشیاری خود را بیشتر کنند و همه باید به ترویج و نهادینه کردن و صیانت از حجاب و عفاف و پاکدامنی کمک کنند.

حجت الاسلام رکنی حسینی یادآور شد: توصیه به حفظ حجاب و ترویج فرهنگ عفاف پیام همه شهدا و یکی از سفارشات و وصایای اصلی آنها است و باید وصایای شهدا را نصب العین خود در زندگی قرار دهیم و در جامعه این وصایا را جامه عمل بپوشانیم.

وی ادامه داد: بانوان زینبی کشور ما بار مسئولیت سنگین ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را برعهده دارند و با تلاش فراوان این فرهنگ را در جامعه تبلیغ و ترویج می‌کنند.

امام جمعه گناوه با تاکید بر اینکه همه باید به ترویج عفاف و حجاب کمک کنند ادامه داد: اگر چه قانون عفاف و حجاب سال‌ها است که مصوب شده ولی به دلیل عوامل مختلف این قانون در کشور به طور کامل اجرایی نشده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات همیشگی مردم از دولتمردان اجرایی شدن قانون عفاف و حجاب در جامعه اسلامی است که انتظار می‌رود این مطالبه مردم مؤمن و مسلمان کشورمان به طور کامل اجرایی شود.