ارزیابی بازگشت به کار کارکنان بر عهده گروه سلامت محیط کار است

سید محمد علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شیوع بیماری کووید ۱۹ در کشور، احتمال ابتلای شاغلانی که در محیط‌های کاری متفاوت ارائه خدمت می‌کنند به این بیماری وجود دارد. نظر به میزان بالای سرایت بیماری، وجود علائم غیر اختصاصی در اکثر مبتلایان رویکرد، دوری از محیط کار حتی با وجود علائم غیر اختصاصی سرماخوردگی، مورد توجه بوده است؛ بنابراین تعداد افرادی که با احتمال ابتلاء در دوران اپیدمی بیماری در استعلاجی به سر می‌برند قابل توجه است.

وی افزود: از آنجا که از یک سو این بیماری می‌تواند عوارض جدی ایجاد کند و از سوی دیگر برای همه این افراد امکان انجام تست‌های تشخیص قطعی وجود ندارد بنابراین بازگشت به کار اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند.

علوی تصریح کرد: افرادی که با احتمال ابتلاء از محیط کار دور بوده‌اند پس از سپری شدن دوره بیماری در صورت نیاز برای بازگشت به کار توسط مراکز طب کار و پزشکان مشخص شده مورد ارزیابی تخصصی قرار می‌گیرند این ارزیابی هم از جنبه پایان سرایت پذیری به سایر شاغلان انجام می‌شود و هم بررسی عوارض بیماری بر عملکرد شاغل صورت می‌گیرد.

رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان بیان کرد: مطابق دستورالعمل‌های تدوین شده در خصوص بیماری کووید ۱۹ ارزیابی بازگشت به کار افراد بر عهده گروه سلامت محیط کار و مراکز مربوطه قرار داده شده است که از ابتدای شروع بحران تا پایان خرداد ماه مطابق با دستورالعمل بازگشت به کار از تعداد پنج هزار و ۳۴۱ نفر شاغل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی در خصوص بیماری کووید ۱۹، سه هزار و ۴۸۶ نفر مبتلا به کووید ۱۹ شناسایی شد که دو هزار و ۵۰۹ نفر با انجام معاینات بازگشت به کار به محل کار خود بازگشته‌اند.

علوی بیان کرد: این معاینات توسط ۱۹ مرکز طب کار دولتی تحت پوشش و برخی مراکز طب کار خصوصی انجام شد.

