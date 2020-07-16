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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۸:۵۴

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی خبر داد:

حذف سیستم گرمایشی ناایمن از مدارس خراسان جنوبی/اجرای ۱۱۰۰ پروژه

حذف سیستم گرمایشی ناایمن از مدارس خراسان جنوبی/اجرای ۱۱۰۰ پروژه

بیرجند- مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی گفت: هزار و ۱۰۰ پروژه در دست اجرا بوده که با شروع فصل سرما، سیستم های گرمایشی ناایمن در سطح مدارس حذف می شود.

محمود چاوشان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت فضاهای آموزشی خراسان جنوبی بیان کرد: در حال حاضر ۴۷ درصد کلاس های درس نیازمند مقاوم سازی هستند.

وی با بیان اینکه ۱۲ درصد کلاس ها نیاز به تخریب و بازسازی دارند، افزود: همچنین ۴۱ درصد کلاس های درس از استحکام کافی برخوردار هستند.

چاوشان بیان کرد: سرانه فضای آموزشی موجود در خراسان جنوبی ۷.۲۳ متر مربع بوده که نسبت به میانگین سرانه کشوری بالاتر است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی اظهار کرد: طی سال گذشته هزار و ۲۸۳ کلاس درس مجهز به سیستم گرمایش مرکزی شده اند.

وی ادامه داد: بالغ بر هزار و ۱۰۰ پروژه در دست اجرا بوده که با شروع فصل سرما، سیستم های گرمایشی نا ایمن در سطح مدارس حذف شده و به صورت کامل استاندارد سازی می شود.

چاوشان با بیان اینکه در حال حاضر سه نوع سیستم گرمایشی مرکزی در مدارس استفاده می شود، گفت: در برخی کلاس ها از سیستم گرمایش حرارت مرکزی، در مدارس یک کلاسه از سیستم گرمایش تابشی و در برخی مناطق از سیستم گرمایش و سرمایشی سرخود استفاده می شود.

کد مطلب 4974504

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