به گزارش خبرنگار مهر، مصاحبه های اعتراض آمیز ملی پوشان فوتسال و مربیان این تیم ها از دو سال پیش تاکنون به خاطر عدم دریافت پاداش قهرمانی های خود در آسیا چه در تیم مردان و چه در تیم زنان هنوز هم ادامه دارد.

این موضوع باعث ورود ویژه مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال به این مسئله شده است. نبی در وهله اول از مربیان تیم های ملی خواسته است جلوی مصاحبه بازیکنان را بگیرند تا برای رفع این مشکل اقدامات لازم را انجام بدهد.

یکی از مسائلی که تعجب مهدی محمدنبی را در پی داشته، مشکلات مالی فوتسال باوجود میزبانی سه رویداد آسیایی طی سه سال گذشته و در زمان ریاست مهدی تاج در فدراسیون بوده است.

ایران در این چند سال رقابت های مقدماتی جام ملت های فوتسال آسیا در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ را میزبانی کرده است. همچنین مرحله نهایی مسابقات فوتسال جوانان آسیا در سال ۲۰۱۹ به میزبانی کشورمان برگزار شد.

برگزاری هر یک از این رویدادها تسهیلات و کمک های مالی کنفدراسیون فوتبال آسیا به ایران را در پی داشت. به عنوان مثال، در مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا که در سال ۲۰۱۹ در ارومیه برگزار شد، AFC مبلغ ۱۲۰ هزار دلار به فدراسیون فوتبال ایران کمک مالی داشت.

با توجه به تفاوت قیمت دلار با ریال و با کم کردن هزینه های میزبانی از جمله هزینه رفت و آمد و اسکان تیم ها، بازهم مبلغی به عنوان آورده از طریق فوتسال وارد چرخه مالی فدراسیون شده است اما این مبلغ به فوتسال بازنگشته است در حالی که گره‌های مالی فوتسال با همان باقیمانده دلارها هم باز شدنی بود.

نبی در جلسات فوتسالی خود، از مسئولان مالی فدراسیون فوتبال درخواست کرده تا ریز هزینه ها و آورده های مالی فوتسال بررسی شود تا بتواند ارزیابی دقیق‌تری از آنچه که بر درآمدهای مالی گذشته، داشته باشد.