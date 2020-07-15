١۵٧ کارمند بانک های استان فارس به کرونا مبتلا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم ریگی زادگان صبح چهارشنبه در شورای اشتغال استان بیان کرد: استان فارس از میانگین مصارف به منابع کشور پیشی گرفته و سهم منابع سیستم بانکی فارس بعد از استان تهران در جایگاه سوم کشور است.
وی اضافه کرد: طی سال ٩٨ بالغ بر ٢٣ درصد از منابع بانکی استان نسبت به مدت زمان مشابه رشد داشته است.
ریگی زادگان در خصوص مصارف نیز تاکید کرد: فارس در بخش مصارف سیستم بانکی نیز در کشور جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده و نزدیک به سه درصد مصارف کل کشور در استان فارس است.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان فارس در خصوص نسبت مصارف به منابع یادآور شد: نسبت مصارف به منابع در بانکهای استان فارس بالغ بر ۵۵ درصد بوده این در حالی است که بانکهای عضو کمیسیون بانکهای استان نسبت مصارف به منابع آنان ٨۵ درصد است لازم به ذکر است که نسبت مصارف به منابع در کشور ٨٩ درصد است
وی ادامه داد: تغییر نسبت مصارف به منابع کل کشور ٩١درصد طی سال ٩٨ در کشور بوده و این میزان در استان فارس به ٨۵ درصد رسیده است.
او یادآور شد: تمامی بانکهای استان فارس در حوزه مصارف به منابع نسبت به پرداخت بیش از ۵٠ درصد از اعتبارات خود اقدام کردند و بالغ بر ۵٧۶ میلیارد ریال نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کردهاند که بیش از ٨۵ درصد از منابع استان است.
ریگی زادگان در خصوص کرونا در میان بانکهای استان نیز یادآور شد: بیش از ١۵٧ نفر از کارکنان بانکهای استان به کرونا مبتلا شدهاند و این الزام در جامعه احساس میشود که در راستای حفظ سلامت کارکنان بانک اقدامات جامعی صورت بگیرد.
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