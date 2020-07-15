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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۹:۵۰

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا خبر داد

محدودیت‌های جدید کرونایی در آموزشگاه‌ها و کلاس‌های رانندگی

محدودیت‌های جدید کرونایی در آموزشگاه‌ها و کلاس‌های رانندگی

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا از لغو کلاس‌های آموزش آیین‌نامه و امتحانات آیین‌نامه در استانها و شهرستان های قرمز در یک هفته پیش رو برای مقابله با کرونا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عین‌الله جهانی با اشاره به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و ایجاد یک‌سری محدودیت‌های جدید در برخی از صنوف و اماکن در پی افزایش آمارهای مبتلایان به کرونا در کشور، گفت: پیرو این مصوبه، به تمامی آموزشگاه‌های رانندگی استانها و شهرستان های قرمز ابلاغ کردیم که کلاس‌های تئوری آموزش آیین‌نامه و آزمون آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی به‌مدت یک هفته متوقف شود.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا درباره برگزاری آزمون شهری نیز گفت: برگزاری آزمون شهری ایرادی ندارد، اما شرایط آن از قبل ابلاغ شده و باید تمامی افراد از ماسک استفاده کرده و فاصله‌گذاری هوشمند داخل خودروها رعایت شود. در این همین راستا نیز سوار کردن چهار نفر در خودرو ممنوع است و فقط باید یک‌نفر آزمون‌دهنده با افسر آزمایش در داخل خودرو باشد.

سرهنگ جهانی با تاکید بر این‌که ابلاغیه‌های پلیس راهور به آموزشگاه‌های رانندگی استانها و شهرستانهای قرمز لازم الاجراست، گفت: افراد در صورتی‌که با موارد نقض ابلاغیه‌ها و اصول یادشده مواجه شدند، می‌توانند موضوع را با شماره تلفن ۱۹۷ اطلاع دهند.

کد مطلب 4974510

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