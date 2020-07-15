بیمارستان موقت در استان البرز برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به وضعیت قرمز در استان البرز عملیات برپایی بیمارستان موقت در شهرستان فردیس آغاز شد.
این بیمارستان موقت ویژه بیماران کرونایی و با همکاری مرکز فوریتهای پزشکی، شبکه بهداشت و درمان فردیس، سپاه امام حسن مجتبی (ع) و فرمانداری برپا میشود.
گفتنی است؛ عزیزاله شهبازی روز گذشته در جلسه ستاد مقابله با کرونا گفته بود؛ وضعیت تلفات ناشی از کرونا در استان دردناک است.
استاندار البرز همچنین گفته است؛ اولویت اول ما سلامت مردم است و کادر بیمارستانها خسته هستند باید نیروهای آموزش دیده سایر ادارات و ارگانها هر چه سریعتر وارد میدان شوند و به کمک بهداشت و درمان بروند.
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