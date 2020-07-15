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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۹:۵۹

پس از قرمز شدن وضعیت؛

بیمارستان موقت در استان البرز برپا شد

بیمارستان موقت در استان البرز برپا شد

کرج - مسئولان استان البرز در پی قرمز شدن وضعیت اقدام به برپایی بیمارستان موقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به وضعیت قرمز در استان البرز عملیات برپایی بیمارستان موقت در شهرستان فردیس آغاز شد.

این بیمارستان موقت ویژه بیماران کرونایی و با همکاری مرکز فوریت‌های پزشکی، شبکه بهداشت و درمان فردیس، سپاه امام حسن مجتبی (ع) و فرمانداری برپا می‌شود.

گفتنی است؛ عزیزاله شهبازی روز گذشته در جلسه ستاد مقابله با کرونا گفته بود؛ وضعیت تلفات ناشی از کرونا در استان دردناک است.

استاندار البرز همچنین گفته است؛ اولویت اول ما سلامت مردم است و کادر بیمارستان‌ها خسته هستند باید نیروهای آموزش دیده سایر ادارات و ارگان‌ها هر چه سریع‌تر وارد میدان شوند و به کمک بهداشت و درمان بروند.

کد مطلب 4974522

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    نظرات

    • IR ۰۶:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      0 0
      پاسخ
      دادگستری شهرستان بهارستان اکبرآباد دو طبقه هست طبقه دوم یک عدد کولر اون سر سالن گذاشتند و این سر سالن نه پنجره ای باز هست نه تهویه ای و متاسفانه گاهی چندین ساعت ده بیست نفر در اون فضای کوچک چسبیده بهم حضور دارند

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