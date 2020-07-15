۲۴ میلیارد تومان از مطالبات بازنشستگان مازندران تامین شد

اصغر طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر از تأمین اعتبار ویژه بخشی از مانده مرخصی بازنشستگان دستگاه‌های اجرای به مبلغ ۲۴ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان خبر داد و گفت: این اعتبار بخشی از مانده مرخصی بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه هزینه‌ای استان است.

وی با عنوان اینکه به رغم کمبود اعتبار و محدودیت‌های مالی، سازمان مدیریت استان نسبت به تأمین اعتبار اقدام کرده است، افزود: این ذکر شده به دستگاه‌های اجرایی و خزانه معین ابلاغ شده است.

طالبی ادامه داد: اعتبار تأمین شده ویژه بخشی از مانده مرخصی ۲۶۵ نفر از افرادی است که سال گذشته به بازنشستگی نائل آمدند.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران یادآور شد: مابقی مطالبات بازنشستگان در مراحل بعدی با تأمین اعتبار پرداخت خواهد شد.