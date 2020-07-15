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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۱

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران:

۲۴ میلیارد تومان از مطالبات بازنشستگان مازندران تامین شد

۲۴ میلیارد تومان از مطالبات بازنشستگان مازندران تامین شد

ساری - معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریریت و برنامه ریزی مازندران از تأمین ۲۴ میلیارد تومان اعتبار بخشی از مطالبات بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد.

اصغر طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر از تأمین اعتبار ویژه بخشی از مانده مرخصی بازنشستگان دستگاه‌های اجرای به مبلغ ۲۴ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان خبر داد و گفت: این اعتبار بخشی از مانده مرخصی بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه هزینه‌ای استان است.

وی با عنوان اینکه به رغم کمبود اعتبار و محدودیت‌های مالی، سازمان مدیریت استان نسبت به تأمین اعتبار اقدام کرده است، افزود: این ذکر شده به دستگاه‌های اجرایی و خزانه معین ابلاغ شده است.

طالبی ادامه داد: اعتبار تأمین شده ویژه بخشی از مانده مرخصی ۲۶۵ نفر از افرادی است که سال گذشته به بازنشستگی نائل آمدند.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران یادآور شد: مابقی مطالبات بازنشستگان در مراحل بعدی با تأمین اعتبار پرداخت خواهد شد.

کد مطلب 4974525

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