ادامه بارش باران و رعدوبرق در اردبیل

سیاوش محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: بر اساس بررسیهای به عمل آمده طی امروز (چهارشنبه ۲۵ تیرماه) همچنان در ساعات بعد از ظهر و عصر در اغلب مناطق استان به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی شرایط ناپایدار جوی تقویت خواهد شد.
وی افزود: ضمن رشد ابرهای همرفتی رگبار و رعد و برق گاهی توأم با تندباد لحظهای و در مناطق مستعد همراه با اصابت صاعقه پیش بینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل تاکید کرد: به دلیل احتمال جاری شدن رواناب و سیلابی شدن مسیلها و رودخانهها هشدارهای ایمنی و پرهیز از چادر زدن در حاشیه رودخانهها توصیه میگردد.
محمدی از کاهش ناپایداریها در آخر هفته خبر داد و تصریح کرد: طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری از شدت ناپایداریها کاسته شده و تنها در مناطقی از استان بارش رگباری احتمال میرود.
وی ادامه داد: تا آخر هفته از لحاظ دمایی نواسات خاصی در استان حاکم نخواهد بود اما در طول شب و ساعات اولیه صبح به دلیل وزش باد (شمالی-خزری) هوای خنکی را در استان شاهد خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با بیان اینکه طی امروز شهرستانهای بیله سوار و پارس آباد با بیشینه دمای ۳۵ درجه و شهرستانهای نیر و خلخال با کمینه دمای ۱۳ درجه به ترتیب به عنوان گرمترین و خنکترین شهرستانهای استان خواهند بود.
محمدی از خسارات وارده به استان و فوت دو نوجوان اردبیلی بر اثر حادثه سیلاب اظهار تأسف کرده و افزود: توصیه میشود آب روها و کانالهای آب برای جلوگیری از آبرفتگی و بالا آمدن آب لایروبی شود و مردم از صعود به ارتفاعات و قله سبلان خودداری کنند.
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