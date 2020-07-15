تعطیلی ۳۰۰۰ واحد صنفی متخلف در کرمانشاه

امیر کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال در راستای مقابله با ویروس کرونا بیش از ۱۰۰ نفر بازرس در سطح استان کرمانشاه به بازرسی از مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی، پارک‌ها و تفرجگاه‌ها در روزهای تعطیل و غیر تعطیل پرداختند و در مجموع ۱۱۵ هزار مورد بازرسی انجام شده است.

وی افزود: نتیجه بازرسی‌ها تشکیل پنج هزار فقره پرونده تخلف و ارجاع به مراجع قضائی بود که سه هزار فقره از آنها منجر به تعطیلی مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی شد.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: علت این تعطیلی‌ها عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی نظیر فاصله‌گذاری اجتماعی، عدم استفاده از ماسک و دستکش بوده است.

کرمی گفت: به‌دنبال بازرسی‌های انجام شده در ابتدای ویروس کرونا استفاده از ماسک در بین صنوف کمتر از ۱۰ درصد بود، اما اکنون به حدود ۷۰ درصد رسیده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر استفاده از دستگاه کارت‌خوان در میان اصناف و مراکز فروشگاهی به ۸۵ درصد رسیده است و این با توجه به ارتباط دریافت وجه نقد و انتقال بیماری بسیار حائز اهمیت است.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: ۸۰ درصد متصدیان صنوف و مراکز فروشگاهی از مواد گندزدا و ضدعفونی کننده دست و سطوح استفاده می‌کنند.

وی افزود: اگرچه بر اساس تحقیقات تاکنون نتیجه‌ای حاکی از انتقال کرونا از طریق غذا حاصل نشده، اما بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی با جدیت در دستور کار قرار دارد.