حمایت از توسعه زیرساخت های فرهنگی از سوی شهرداری ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید اسدی صبح امروز چهارشنبه در جریان بازدید از پروژه پردیس سینمایی سقز، اظهار کرد: توجه به مسائل فرهنگی و تلاش برای ایجاد زیرساختهای فرهنگی در سطح استان یکی از نیازهای لازم و ضروری است و به همین دلیل شهرداریها باید به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.
وی با اشاره به اهمیت توسعه فرهنگی در جامعه، گفت: وقتی که ما در بخش فرهنگ به توسعه برسیم، رسیدن به توسعه در سایر بخشها نیز تسهیل میشود و به همین دلیل نیاز است که شهرداریهای استان کردستان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.
مدیرکل دفتر امور شهری و شهرداریهای استان کردستان عنوان کرد: امروز موضوع آسیبهای اجتماعی به یکی از معضلات در مناطق شهری تبدیل شده است و برای مقابله با این وضعیت باید نسبت به توسعه بخش فرهنگ با جدیت بیشتری اقدام شود.
وی به اهمیت راه اندازی سالنهای سینما در شهرهای استان کردستان اشاره کرد و افزود: توجه به توسعه زیرساختهای فرهنگی از جمله راه اندازی سالنهای سینما از نیازهای ضروری است و به همین دلیل شهرداریها باید در این بخش برنامه ریزی بهتری داشته باشند.
اسدی با اشاره به لزوم افزایش حمایتهای مسئولان شهری از جمله شهردار سقز از راه اندازی پردیس سینمایی در این شهر، یادآور شد: خوشبختانه در سایه پیگیریهای صورت گرفته از سوی حوزه هنری استان کردستان کار بازسازی و راه اندازی پردیس سینمایی سقز آغاز شده است و انتظار میرود که این پروژه مورد حمایت بهتری از سوی شهرداری قرار گیرد.
وی خواستار تسهیل در امر ساخت پردیس سینمایی سقز شد و گفت: انتظار داریم که شهرداری سقز در حد توان و ظرفیتهای در اختیار خود از پروژه راه اندازی پردیس سینمایی در این شهر حمایت کند، چرا که راه اندازی این پروژه باعث ارتقا زیرساختهای فرهنگی در این شهر میشود.
در جریان این بازدید که با همراهی شهردار و شماری از اعضای شورای اسلامی شهر سقز همراه بود، مسئول بازسازی پروژه پردیس سینمایی سقز گزارشی از وضعیت این پروژه را ارائه کرد و خواستار افزایش حمایتهای مسئولان استانی و شهرستانی برای تسریع در احداث و بهره برداری از آن شد.
پردیس سینمایی سقز به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان و با حمایتهای مؤسسه بهمن سبز، استانداری کردستان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، فرمانداری ویژه شهرستان سقز و آموزش و پرورش این شهرستان از ابتدای سالن جاری وارد فاز احداث شده و قرار است تا پایان امسال مورد بهره برداری قرار گیرد.
پردیس سینمایی سقز دارای سه سالن سینما با ظرفیت بیش از ۵۵۰ صندلی خواهد بود و علاوه بر آن دارای فضاهای فرهنگی از جمله کافه کتاب، گالری و … خواهد بود.
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