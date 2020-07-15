وضعیت کرونا در قروه نگران کننده است/انتقاد از جای خالی سمن ها

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ستاد مقابله با کرونا در شهرستان قروه صبح امروز چهارشنبه در حالی برگزار شد که همچنان شیوع کرونا در حال افزایش بوده و نه تنها آمار مبتلایان بلکه موارد مرگ و میر هم اوج گرفته است.

در این نشست ابتدا معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار قروه با بیان اینکه موج دوم کرونا در قروه به شدت در حال پیشروی است و آمار مبتلایان و فوتی‌ها قابل توجه است، اظهار داشت: این افزایش آمار به دو دلیل عمده یکی کاهش حساسیت‌ها در بین مردم و دیگری عادی سازی شرایط توسط ما مسئولان می‌تواند باشد.

«علیرضا عبدی» به وجود چندین مشکل در خصوص مدیریت کرونا اشاره کرد. «وجود یکسری مشکلات در خصوص تدفین اجساد فوت شدگان، استفاده نکردن بازاریان از ماسک، بی توجهی دفاتر پیشخوان و بانک‌ها نسبت به خطرات کرونا با تجمعات فراوان و … از جمله مشکلات مرتبط در این زمینه هستند.»

به گفته او هر صنفی اعم از بازاریان، دفاتر پیشخوان و … از رعایت دستورات بهداشتی سرباز زدند با برخورد قانونی و در نهایت پلمب مواجه می‌شوند.

«عبدی» همچنین از در نظر گرفتن تدابیر لازم برای کاهش تجمع در بانک‌ها گفت.

شیوع کرونا در میان نظامیان

در ادامه رئیس مرکز بهداشت شهرستان قروه از ابتلای ۸۵۴ نفر به کرونا ویروس در سطح شهرستان خبر داد و گفت: «از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا به امروز ۸۵۴ نفر مبتلا شده اند که از این تعداد ۴۲۵ نفر زن و ۴۲۹ نفر هم مرد با میانگین سنی ۲ تا ۹۲ ساله هستند.»

به گفته «مسعود معتمدی» موارد فوت شده مثبت قطعی بر اثر کرونا ۳۹ نفر شامل ۱۶ مورد زن و ۲۳ مورد مرد با میانگین سنی ۲ تا ۸۴ ساله بوده اند.

او به تحلیل آماری مبتلایان براساس سن پرداخت و ادامه داد: «در رنج سنی ۲ تا ۲۵ ساله ۸۱ مورد معادل ۹.۶ درصد، در رنج سنی ۲۶ تا ۶۰ ساله ۵۹۶ مورد معادل ۷۰.۵ درصد و ۶۰ سال به بالا ۱۶۸ مورد معادل ۲۰ درصد مبتلا به کرونا ویروس شده اند.»

«معتمدی» در ادامه با اشاره به تحلیل آماری جان باختگان کرونا ویروس گفت که «در رنج سنی زیر ۲۶ سال یک مورد معادل ۱.۲۳ درصد، در رنج سنی ۲۶ تا ۶۰ سال ۱۱ مورد معادل ۱.۸۴ درصد و در رنج سنی ۶۰ سال به بالا ۲۴ مورد معادل ۱۶.۰۷ درصد از جان باختگان کرونا ویروس بوده اند.»

مطابق اظهارات رئیس مرکز بهداشت قروه از ۸۵۴ مبتلای قطعی به کرونا ۶۲۵ نفر مربوط به شهر قروه، ۶۳ نفر مربوط به سریش آباد، ۳۰ مورد در دلبران، ۲۳ مورد در ناحیه منفصل قلعه و ۱۱۳ نفر هم مختص به روستاهای شهرستان هستند.

«مسعود معتمدی» گفت که از ابتدای خرداد به بعد ۵۳ نفر از تعداد افراد شناسایی شده به کرونا نظامیان شاغل در شهرهای دیگر بوده اند که این تعداد معادل ده درصد از افراد مبتلاست که بیشتر مختص به نظامیان بسیجی و سپاهی هستند.

انتقاد به سکوت سمن‌ها

فرماندار شهرستان قروه هم در این نشست با بیان اینکه چشم انداز مشخصی هنوز در برابر کرونا نداریم، اظهار داشت: آمارهای جدید نگران کننده است و نباید تنها متکی به کارهای سخت افزاری بود و نیازمند کارهای نرم افزاری و نهادینه کردن فرهنگ در این زمینه هستیم.

به گفته «حسین الماسی» باید برنامه ریزی و نظارت درست انجام شود و یکسری از رفتارها با نهادینه کردن می‌توان به درستی پیش برد لذا باید با تأکید بر فاصله گذاری اجتماعی این مهم را به فاصله گذاری فیزیکی در جامعه معنا کرد.

او بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در میان کارمندان ادارات تأکید کرد. «همه کارمندان ادارات موظف به زدن ماسک و مهیا کردن شرایط لازم برای فاصله گذاری هستند و در صورت رعایت نکردن نکات بهداشتی برخورد صورت خواهد گرفت.»

«الماسی» استفاده از ظرفیت اماکن عمومی برای انتقال موارد بهداشتی و هشدارها را ضروری دانست. «در حوزه فرهنگی نیاز است بیشتر کار شود و از ظرفیت‌های ممانی و انسانی برای انتقال موارد حساس بهره برد.»

او از غایب بودن سمن‌های شهرستان انتقاد کرد و خواستار فعالیت آنان در این برهه حساس شد و گفت که در حال حاضر تنها انجمن باران وارد کار شده و باید سمن‌های دیگر هم در راستای وظایفی که دارند اقدام کنند.

«الماسی» در ادامه به آمار مبتلایان نظامیان شاغل در دیگر شهرها اشاره کرد. «باتوجه به آمار اعلامی ده درصد از مبتلایان مربوط به شهروندان نظامی است که خارج از شهرستان مشغول به خدمت هستند لذا می‌طلبد در این زمینه تدابیری اتخاذ گردد.»

او خطاب به مردم خواستار رعایت موارد بهداشتی منجمله زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی شد. «مردم بدانند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌توان شرایط مناسب برای زندگی را کسب کرد. در این راستا هر کدام از ما یک مسئولیت اجتماعی داریم که باید آن را به کار ببندیم.»

به گفته «الماسی» فروشندگان و بازاریان باید تمامی دستورالعمل‌ها را رعایت نمایند و هرکسی که تمرد کرد شدیداً برخورد خواهد شد.

او همچنین در خصوص برگزاری مراسم ختم و عروسی هشدار جدی داد. «مرکز بهداشت شهرستان به گوش باشد اگر در مراسم ختم و یا عروسی گزارشی از ابتلای افراد داده شد سریع نسبت به برگزار کنندگان مراسم اعلام جرم شود.»

مصوبه کرونا را شکست نمی‌دهد

در ادامه این معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار قروه بود که باز هم مثل همیشه مقصر اصلی این عادی سازی شرایط را مسئولانی دانست که تنها با مصوبه می‌خواهند به مقابله با کرونا بپردازند.

«چنگیز اردلان» با بیان اینکه برای کرونا باید اقدامات بلند مدت داشت خطاب به متولیان ستاد مقابله با کرونا در شهرستان گفت: تا زمانی ما مسئولان به این باور نرسیم که می‌توان از بحران کرونا به عنوان یک فرصت بهره برد وضعیت تغییر نمی‌یابد.

مطابق سخنان او مسئولان نمی‌خواهند بپذیرند که مصوبات بدون عمل کردن نتیجه ندارد و این شیوه راه مبارزه با بحران کرونا نیست.

«اردلان» از مدیران تقاضا کرد که میدانی وارد عمل شوند و با حضور در میان مردم نه به عنوان یک مسئول که به عنوان یک شهروند در امر اطلاع رسانی و آگاه سازی فعالیت کنند.