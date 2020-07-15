۳۶ میلیارد تومان تسهیلات برای مناطق زلزله زده قطور اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین رحمانی سه شنبه شب در جلسه بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات به مناطق زلزله زده قطور خوی اظهارکرد: از این میزان اعتبار ۲۲ میلیارد شامل تسهیلات احداثی، ۱۳ میلیارد وام معیشتی و ۱ میلیارد تومان تسهیلات تعمیری است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به مناطق زلزله زده قطور خوی افزود: برای جبران خسارات وارده به بخش قطور بیش از ۱۴ هزار فقره تسهیلات در قالب وام احداث، معیشتی و دام در نظر گرفته شده است که برای بیش از ۱۰ هزار فقره تسهیلات ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار به بانک‌های عامل ابلاغ شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه بر بازسازی مناطق زلزله قطور تا پایان فصل کاری تاکید نمود و افزود: برای تسریع در روند بازسازی باید هرچه سریع‌تر تسهیلات در اختیار مردم قرار گیرد و مردم نیز پس از اخذ تسهیلات با همراهی بنیاد مسکن نسبت به احداث واحدهای مسکونی اقدام کنند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی نیز در این جلسه به تأمین مصالح مناطق زلزله زده قطور اشاره کرد و افزود: انواع مصالح ساختمانی برای احداث واحدهای مسکونی خسارت دیده به ارزش ۳۴ میلیارد تومان به این مناطق ارسال شده است.