میراسماعیل صدیق در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اهمیت موضوع عفاف و حجاب در تولید پوشاک داخلی، اظهار کرد: از حدود سه هزار و ۵۰۰ واحد صنفی دارای جواز کسب در شهرستان کرج تنها ۵۰ واحد صنفی در زمینه عفاف و حجاب فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه تعداد واحد صنفی شهرستان کرج که اکنون در زمینه عرضه محصولات عفاف و حجاب کار می‌کنند تا قبل از سال ۹۸ تنها دو تا سه مورد بوده است، افزود: اما از سال گذشته، اتحادیه پوشاک شهرستان کرج اقدامات مختلفی را به منظور ترغیب واحدهای صنفی برای فروش محصولات عفاف و حجاب اجرایی کرد.

رئیس اتحادیه صنف پوشاک فروشان کرج با اشاره به اینکه حمایت از فروشندگان محصولات عفاف و حجاب باید بیشتر شود، عنوان کرد: یکی از مشکلات واحدهای صنفی عرضه کننده این محصولات نبود محل مناسب عرضه این محصولات است.

صدیق گفت: در حال حاضر واحدهای صنفی عرضه کننده محصولات عفاف و حجاب در فروشگاه‌های زیرزمینی و یا در کوچه پس کوچه‌هایی که در مسیر تردد شهروندان نیست، مشغول فعالیت هستند و دلیلش این است که اجاره واحدهای صنفی در خیابان‌های اصلی برای آنها بسیار گران تمام می‌شود و توان پرداخت چنین اجاره بهایی را ندارند.

به گفته وی طبیعی است که وقتی تولیدکنندگان و فروشندگان محصولات عفاف و حجاب فرصت عرضه آن به خریدار را نداشته باشد با اقبال خوبی در فروش مواجه نمی‌شود.

مذاکراتی با شهرداری کرج انجام شده تا محلی مناسب را برای عرضه محصولات عفاف و حجاب اختصاص دهد رئیس اتحادیه صنف پوشاک فروشان کرج با اشاره مذاکراتی که با شهرداری کرج انجام شده تا محلی مناسب را برای عرضه محصولات عفاف و حجاب اختصاص دهد، عنوان کرد: به عنوان نمونه اگر فضاهایی به وسعت بازار روزهای تحت پوشش شهرداری برای راه اندازی مرکز فروش محصولات عفاف و حجاب منظور شود، این مهم تأثیر زیادی در فراهم کردن بستر مناسب فروش این محصولات خواهد داشت.

صدیق در بخش دیگری بیان کرد: تعاملی میان بسیج اصناف و شهرداری کرج برقرار شد تا در فضای زیرزمینی واقع در میدان شهدای کرج که در گذشته پناهگاه بوده است، نمایشگاهی برای عرضه محصولات عفاف و حجاب دایر شود، اما برای دسترسی به آنجا تنها راه پله تعبیه شده و آسانسور و پله برقی وجود ندارد.

وی با اشاره به پیشنهادات مطرح شده از سوی رئیس سازمان صمت استان البرز در خصوص ورود صاحبان سرمایه دارای مراکز خرید، فروشگاه‌های بزرگ و یا برندهای خاص به بحث کمک به توسعه فروش محصولات عفاف و حجاب گفت: این افراد می‌توانند فضای ۲۰ تا ۳۰ متری از مجموعه فروشگاهی خود را در اختیار برندهای عرضه کننده محصولات عفاف و حجاب قرار دهند.

رئیس اتحادیه صنف پوشاک فروشان کرج گفت: وقتی محصولات عفاف و حجاب در جامعه به خوبی دیده شده و خریداران زیادی پیدا کند، تولید این محصولات نیز افزایش می‌یابد.

صدیق تاکید کرد: در بحث تعامل با دانشگاه‌ها نیز اقدامات مهمی را دنبال کرده ایم، به عنوان نمونه از نظر اساتید دانشگاهی در بحث طراحی پوشاک اسلامی بر پایه فاکتورهای روز استفاده خواهیم کرد.

در سایت‌ها، شوهای لباس زیرزمینی و یا بساط دستفروشان، پوشاک نامتعارف براحتی فروخته می‌شود وی بیان کرد: از سوی اتحادیه پوشاک فروشان کرج از طراحان فعال در زمینه تولید محصولات عفاف و حجاب دعوت شده تا با همکاری آنها یک کارگروه طراحی مدل و لباس را در تشکیل شود، در این کار گروه باید پوشاکی طراحی شود که با جامعه اسلامی ایران همخوانی داشته باشد و از طرفی طرح آن مورد پسند جوانان کشور باشد.

رئیس اتحادیه صنف پوشاک فروشان کرج افزود: در بحث استفاده از ظرفیت اپلیکیشن‌ها و سایت‌ها نیز به دنبال پایه ریزی برنامه‌هایی هستیم تا تولیدکنندگان داخلی بیشتر به سوی تولید محصولات عفاف و حجاب سوق پیدا کنند و بتوانیم شوهای لباس داخلی را بر مبنای پوشاک منطبق با فرهنگ ایرانی - اسلامی در کشورمان برگزار کنیم.

صدیق عنوان کرد: تولید پوشاک بر مبنای الگوی ایرانی - اسلامی به یقین در کاهش ضرر و زیان وارده به واحدهای صنفی نیز مؤثر است؛ چون اگر عرضه کنندگان پوشاک، فروش محصولاتی در قالب پوشاک نامتعارف را داشته باشند، محصولات مربوطه از واحدهای صنفی آنها جمع آوری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در سایت‌ها، شوهای لباس خانگی و زیرزمینی و یا بساط دستفروشان، پوشاک نامتعارف به راحتی فروخته می‌شود، افزود: باید به دنبال راهی باشیم که در طراحی و دوخت پوشاک داخلی، موارد لازم برای جلب نظر خریداران به خوبی اعمال شود تا ضمن کنترل و کاهش فروش پوشاک نامتعارف در جامعه، پوشاک منطبق با فرهنگ کشورمان به تولید و سطح فروش بیشتری برسد.

کرج نیازمند مرکز فروش عمده محصولات حجاب و عفاف است

رئیس اتحادیه صنف پوشاک فروشان کرج گفت: در حال حاضر اکثر تولید کنندگان پوشاک در استان البرز مشتمل بر کارگاهی و صنعتی حدود ۸۰ درصد از کار خود را به تهران ارسال می‌کنند و از آنجا تولیداتشان برای توزیع به دیگر استان‌ها فرستاده می‌شود.

صدیق با تاکید بر اینکه بازار خوبی برای فروش پوشاک البرز در خود استان تعریف نشده است، بیان کرد: باید با اقداماتی مانند راه اندازی یک مرکز فروش عمده پوشاک در کرج فکری برای حل این مشکل داشته باشیم، در حال حاضر بر روی این موضوع متمرکز شدیم؛ چون با توجه به ممنوعیت ورود پوشاک خارجی عرصه برای تقویت البسه تولید داخل فراهم است.

وی بیان کرد که بیشتر افراد شاغل در زمینه تولید و فروش محصولات عفاف و حجاب زنان هستند، افزود: به گونه‌ای که در هر واحد صنفی ویژه فروش این محصولات سه تا چهار نفر از بانوان البرزی کار می‌کنند.

رئیس اتحادیه صنف پوشاک فروشان کرج تاکید کرد: اگر فضایی چهار تا پنج هزار متربعی برای راه اندازی مرکز فروش محصولات عفاف و حجاب در اختیار داشته باشیم؛ در کنار برگزاری شوی لباس و جشنواره مد، می‌توانیم زمینه استقرار دو تا سه برند تولید کننده محصولات عفاف و حجاب را نیز در آنجا فراهم کنیم.