مرمت عمارت فیض اله بیگی سقز در انتظار تامین اعتبار است

صلاح نصراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عملیات مرمت عمارت فیض اله بیگی دارای پیشرفت خوبی است ولی به دلیل محدود بودن اعتبارات تخصیصی، عملیات مرمت این بنای با ارزش به صورت کامل انجام نشده و اتمام مرمت و احیای دوباره این بنای تاریخی فاخر، مستلزم اختصاص اعتبارات کافی است.

وی با بیان اینکه، عملیات مرمت از چند سال گذشته در دستور کار اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سقز قرار گرفته است، افزود: مرمت حمام قلندر به صورت کامل انجام و آماده بهره برداری است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سقز یادآور شد: حمام و عمارت تاریخی فیض اله بیگی قلندر از بناهای شاخص شهرستان سقز است که در میانه بافت مسکونی روستای قلندر در فاصله ۳۵ کیلومتری سقز واقع شده است.

وی گفت: تاریخ ساخت این دو بنا به دوره قاجاریه بر می‌گردد و به لحاظ داشتن قدمت و دارا بودن ویژگی‌های معماری سنتی و بومی منطقه در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.