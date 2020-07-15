ضرورت بازنگری روش های مقابله با کرونا/۱۴۰ شهید مدافع سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، روز چهارشنبه در نشست خبری که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، به تشریح وضعیت کرونا در کشور پرداخت.

وی با عنوان این مطلب که کادر درمان در خط مقابله با کرونا شبیه رزمندگان دفاع مقدس ۵ ماه است شبانه روز در حال نبرد هستند و نیاز به روحیه دارند، گفت: پویش ملی «همدلی بامدافعان سلامت» گام بزرگی است که به همین منظور طراحی شده و با هماهنگی که با دفتر مقام معظم رهبری شده‌ است هفته آینده با بیانات مجازی ایشان عملاً تجلیل از کادر درمان طی ماه پیش رو رقم خواهد خورد.

وی افزود: همچنین در حال هماهنگی با سایر سران قوا نیز هستیم تا آنها نیز در این پویش مشارکت نمایند.

ظفرقندی ادامه داد: مردم ایران صاحب اصلی این پویش هستند و شعار «جان ما ایران ما»، با نماد سیمرغ درمانگر درست به همین خاطر انتخاب شد.

وی گفت: این پویش ملی، از اول مرداد آغاز و تا روز پزشک و روز داروساز ادامه خواهد داشت و از شهدا و مدافعان سلامت تجلیل خواهد شد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با اشاره به شهادت ۱۴۰ تن از نیروهای مدافع سلامت اعم از پزشک و پرستار، گفت: باید تسهیلات لازم برای بیمارستان هایی که در حوزه کرونا خدمت ارائه می دهند، فراهم شود. ضمن اینکه باید از جامعه پزشکی که در حوزه کرونا خدمت می کنند، حمایت قانونی به عمل آید.

ظفرقندی با اشاره به اینکه تخت‌های اشغال شده کرونا رو به افزایش است، تصریح کرد: بیمارستان فقط مختص رسیدگی به بیماران کرونا نیست، بنابراین بیمارستان‌ها در بخش خصوصی و دولتی با توجه به ظرفیت بیماران را پذیرش می‌کنند. البته وزارت بهداشت در حال برنامه‌ریزی است تا مشخص کند چند درصد بیمارستان‌ها و کدام بیمارستان‌ها باید بیماران کرونایی را پذیرش کنند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با بیان اینکه هیچ داروی قطعی تا امروز برای کووید ۱۹ تایید نشده است، افزود: دارویی مثل «رمدسیویر» نتایج خوبی داشته است، اما تجویز داروهایی که در فارماکوپه نیستند، نباید در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: تعداد زیادی از اعضای پزشکی و کادر درمان دچار بیماری شده‌اند که این موضوع باعث کمبود پزشک شده است و برخی شهرها از ما درخواست کرده‌اند که از پزشکان داوطلب درخواست کنیم وارد صحنه شوند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با بیان اینکه حمایت خیرین و نهادهای مدنی به بیمارستان‌ها و مردم باید ادامه یابد، اظهار کرد: باید واقعیت بیماری را برای مردم بازگو کرده و اصل و اساس مهار این بیماری در حمایت مردم نهفته است .

وی افزود: در خصوص بازگشایی ها باید پروتکل های ابلاغی تغییر کند به طوری که سه اصل مهم مبنی بر اینکه چقدر بازگشایی‌ها در آلوده کردن موثر است، چقدر ضرورت اقتصادی دارند و اینکه چقدر امکان تعطیلی آنها وجود دارد، مدنظر قرار گیرد و با این اصول هر منطقه ارزیابی شود و تعلیق فعالیت موقت به صورت سیال صورت گیرد و در خصوص بازگشایی ها بطور هوشمند وارد عمل شویم.

ظفرقندی در پاسخ به سوالی مبنی بر استفاده پزشکان از کارتخوان، گفت: زیرساخت لازم برای برقراری ارتباط با سازمان امور مالیاتی فراهم نبود، هماهنگی لازم در استان‌ها و تهران انجام شد که کارتخوان‌ها در مطب‌ها قرار گیرد و این هماهنگی در حال انجام است.