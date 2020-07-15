به گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران نماینده مردم تهران در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با کلیات طرح «اخذ مالیات از خانه‌های خالی»، گفت: این طرح امروز از کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس ارائه شده و ناظر بر این است که با سازوکاری، مالیات مضاعف و سنگین بر خانه‌های خالی وضع شود تا خانه‌های خالی وجود نداشته باشد.

وی بیان کرد: اگر بر خانه‌های خالی مالیات ببندیم، در بازارهای ارز، خودرو و سکه که عدم تعادل‌های بسیار سنگینی وجود دارد، این کار عدم تعادل در آن بازارها را تشدیدتر می‌کند و مردم به سمت آن بازارها می‌روند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وضع مالیات بر خانه‌های خالی آثار تورمی دارد و به این معنا است که افراد را مکلف می‌کند که منبع درآمدی خود را به سمت سایر بازارها هدایت کنند و این اقدام بازار مسکن را هم به هم می‌ریزد.

نادران با تأکید بر اینکه برای حل مشکل مسکن نباید جزئی‌نگری کرد، گفت: متأسفانه در توضیح طرح مذکور گفته شد که ما به تولید مسکن کاری نداریم و فقط می‌خواهیم با سوداگران بخش مسکن مبارزه کنیم درحالی‌که باید ابعاد مختلف مسکن مورد توجه قرار گیرد و اجرایی کردن این طرح باعث می‌شود که فاتحه بخش صنعت ساختمان را بخوانیم.

وی افزود: از سوی دیگر، به دلیل آنکه طرح مالیات بر خانه‌های خالی دوفوریتی شد، صرفاً کمیسیون اقتصادی درباره آن اعمال نظر کرده و باید کمیسیون‌های فرعی چون عمران، برنامه و بودجه و اجتماعی هم نظرات خود را در این باره مطرح می‌کردند و تصمیمی با فوریت گرفته شده و مابقی کمیسیون‌ها از اظهارنظر درباره آن محروم مانده‌اند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: طرح مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی و عملیاتی نخواهد شد و با این مصوبه هیچ اقدامی در بازار مسکن اتفاق نمی‌افتد و فقط باعث می‌شود که تعادل‌ها به هم بریزد و قیمت‌ها افزایش پیدا کند.

نادران بیان کرد: ما نباید بیهوده در جامعه شائبه ایجاد کنیم و باعث عدم تعادل در بازار و سوق پیدا کردن سرمایه مردم به سمت بازارهای دیگر شویم.

وی گفت: اگر قرار است مالیات بر خانه‌های خالی وضع شود، باید مالیات بر همه دارایی‌ها چون ارز، سکه و خودرو نیز مصوب شود.