به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، صمد مرعشی با بیان اینکه برگزاری جلسات شورای مناطق با هدف بررسی مشکلات ناشی از ویروس کرونا برای تعاونگران کشور در حال انجام است، اظهار داشت: برگزاری جلسات این شوراها در شرایط کنونی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی با هدف بررسی مشکلات ناشی از ویروس کرونا برای فعالان بخش تعاون و بازدید میدانی از مراکز فعالیت فعالان بخش و تهیه و تدوین مشکلات ناشی از بیماری کرونا صورت می‌گیرد.

سرپرست معاونت امور استان‌ها و اتحادیه اتاق تعاون ایران با اشاره به مشکلات به وجود آمده ناشی از کرونا، ادامه داد: مشکلات جدی به وجود آمده ناشی از کرونا برای صاحبان صنایع علی الخصوص بخش تعاون و ضرورت بررسی فضای کسب و کار در بخش تعاون و خسارات وارده به این بخش و تهیه آمار و اطلاعات دقیق از آنها برای ارائه به مسئولین و مطالبه گری جهت بهبود وضعیت آنها از مسئولین استانی و کشوری از وظایف مهم در این شرایط حساس محسوب می‌شود.

وی در تشریح فعالیت شورای مناطق ۶ گانه ابراز داشت: در این تقسیم بندی تعاونگران در سراسر کشور به ۶ منطقه که متشکل از چند استان و شهرستان است، تقسیم شده اند و با قرار دادن یک استان به عنوان استان معیین این جلسات برگزار می‌شود. به تازگی این جلسات در ۳ منطقه با حضور استان‌های مربوطه، در استان‌های یزد، مشهد و زنجان برگزارشده است.

به گفته این مقام مسئول یکی از دغدغه‌های جدی اتاق تعاون در استان‌ها فضای فیزیکی و اداری آنهاست که تبدیل به احسن شدن فضای فیزیکی اتاق‌ها از قبیل تهیه زمین مناسب و فروش ساختمان و ساخت مشارکتی از مصوبات جلسه شورای مناطق بوده است.

مرعشی خاطر نشان کرد: اهتمام به ایجاد ارتباط با مسئولین استانی اعم از ائمه جمعه مراکز استان‌ها و شهرستانها، استانداران، فرمانداران و نیز مدیران و علی الخصوص نمایندگان به صورت مستمر و ارائه گزارش وضعیت بخش تعاون به آنها توسط رؤسای اتاق‌ها از دیگر مصوبات شورای مناطق بوده است.

وی در خصوص برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در مراکز استان‌ها اظهار داشت: ضرورت توجه به موضوع برگزاری نمایشگاهای مختلف در مراکز استان‌ها دراین نشست‌ها مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است و مقرر شد رؤسای اتاق‌ها، اقدام لازم را در مراکز استان‌ها انجام و در صورت مواجه شدن با مشکلات موضوع را از طریق اتاق تعاون ایران پیگیری کنند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو به ضرورت شناسایی و ایجاد ارتباط با شرکتهای تعاونی دانش بنیان در استان تاکید کرد.

این مقام مسئول در ادامه به نقش اتاق‌های تعاون در جلسات هیأت واگذاری استانی اشاره و تصریح کرد: مطابق قانون اتاق تعاون در هیأت‌های واگذاری دارای کرسی بوده و اتاق تعاون استان‌ها باید با ورود به موضوع واگذاری‌ها و طرح‌های عمرانی نیمه تمام دولتی، به طور جدی پیگیری کنند.

سرپرست معاونت امور استان‌ها و اتحادیه‌های اتاق تعاون ادامه داد: عدم تمکین سیستم بانکی در اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها و نیز بی توجهی به دستور العملهای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و سرگردانی فعالان اقتصادی و نیز بخش خصوصی، ضرورت توجه مسئولین مرتبط با این امر و رفع این معضل را دوچندان می‌کند.

مرعشی با اشاره به آسیب فعالان اقتصادی ناشی از بحران کرونا، اظهار داشت: کم توجهی مسئولین به بسته شدن و ورشکستگی کارخانه‌ها و عقب افتادن حقوق چندین ماهه کارگران بخشهای مختلف تولید و در نهایت بی توجهی به توان داخلی نیز از دغدغه‌های صاحبان صنایع و نیز تولیدکنندگان در عرصه‌های مختلف بوده که اتاق تعاون ایران به عنوان نماینده واقعی بخش تعاون ضمن اعلام این مشکلات به مسئولان دست اندرکار نسبت به پی گیری و رفع این مشکلات اقدام می‌کند.

این تعاونگر با اشاره نقش دستورالعمل‌های خلق الساعه برای فعالان اقتصادی، ابراز داشت: تدوین و تصویب دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های خلق الساعه کما فی السابق مشکل جدی بخش تعاون بوده و چالش‌هایی را برای فعالان بخش تعاون ایجاد کرده است که ضرورت اتخاذ تدبیر لازم و عملیاتی در این خصوص محسوس است.