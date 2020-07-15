مهار حریق گسترده درخیابان قاآنی شیراز/ یک نفر مصدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی قانع ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: با اعلام حریق در خیابان قاآنی شیراز چهار ایستگاه آتش نشانی شهر شیراز با حضور در منطقه اقدامات پیشگیرانه نسبت به این حریق را انجام دادند.

وی اضافه کرد: به علت شرایط خاص این خیابان و منطقه‌ای که حریق در آن حادث شده بود یک دستگاه آبرسان نیز به منطقه اعزام شد البته حریق در مکانی رخ داد که منطقه مسکونی نیز بود از این رو یک دستگاه تنفسی نیز به این منطقه اعزام شد.

قانع تاکید کرد: حریق در قسمت زیر زمین که مملو از وسایل و تجهیزات مغازه بوده روی داد در طبقات مافوق نیز این واحد مسکونی و تجاری است.

به گفته رئیس سازمان آتش نشانی شیراز علت این حادثه در حال بررسی است.

همچنین اورژانس گزارش داده است که در این آتش سوزی یک نفر مصدوم شد که در محل مورد مداوا قرار گرفت.