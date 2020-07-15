امدادرسانی به ۲۶ خانوار تالشی و سیاهکلی گرفتار در سیلاب

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش غلامی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع سیلاب بر اثر بارش شدید باران در برخی از مناطق استان گیلان، اظهار کرد: امدادگران هلال احمر گیلان در دو روز گذشته به خانواده‌های آسیب دیده از سیلاب در شهرستان‌های تالش، سیاهکل، ماسوله، رضوانشهر و ماسال امدادرسانی کرده اند.

غلامی با اشاره به اعزام تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر افزود: امدادگران در پی وقوع سیل و بارندگی‌های شدید در شهرستان تالش منطقه کیش دیبی واقع در محور تالش به مریان طی روزهای دوشنبه و سه شنبه به ۱۲ خانوار آسیب دیده امدادرسانی کردند، در این منطقه دو دهنه پل نیز مسدود شده بود که با کمک ادارات ذیربط بازگشایی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با اشاره به امدادرسانی به ۱۴ خانوار آسیب دیده از بارندگی‌های شدید و سیل در منطقه عین شیخ دیلمان شهرستان سیاهکل، گفت: اقلام و کالاهای مورد نیاز در میان خانوارهای آسیب دیده توزیع شد.

غلامی به جاری شدن سیل در شهرک تاریخی ماسوله نیز اشاره و بیان کرد: در محور فومن به ماسوله و شهرک تاریخی «ماسوله» نیز به یک دستگاه خودروی آسیب دیده امدادرسانی شد که البته مصدومی در پی نداشت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با اشاره به گزارش سیل در شهرستان ماسال در ییلاقات ماسال، محور ماسال به اولسبلانگاه، تصریح کرد: یک تیم ارزیاب به همراه پنج نفر به این منطقه اعزام شدند که آسیب‌های وارده در دست بررسی است.

غلامی همچنین اشاره به آمادگی تیم‌های امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر استان گیلان، اظهار کرد: هلال احمر گیلان در ۱۶ شهرستان در قالب ۱۶ تیم ۵ نفره و ۲ تیم واکنش سریع به همراه تجهیزات لازم برای امدادرسانی احتمالی آماده باش هستند.