مسئول اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان فارس معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی دبیرکل اتحادیه، رضا نجابت به سمت مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان فارس منصوب شد.

متن حکم به شرح است:

برادر ارجمند جناب آقای رضا نجابت اکنون که در مسیر گام دوم و پنجمین دهه حیات مبارک و انسان‌ساز انقلاب شکوهمند اسلامی و در ایام چهل سالگی تشکل نورانی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان هستیم، مسئولیتی سنگین به ما سپرده شده است.

این مسئولیتِ خطیر از سویی مستلزم شکرگزاری بابت توفیق خدمت به دانش‌آموزانی مؤمن، فهمیم، بصیر و انقلابی است و از سویی دیگر، بار این مسئولیت خطیر جز با همراهی برادرانی مؤمن، باروحیه جهادی و انقلابی به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. بر این اساس با تقدیر از زحمات جناب آقای ذاکرین در طی تصدی مسئولیت استان و با عنایت به پایان مأموریت ایشان، نظر به‌مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی، شما را به مدت دو سال به عنوان «مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان فارس» منصوب می‌نمایم. مقتضی است، سهم اختصاصی استان خود را از اسناد بالادستی تشکل، راهبردهای مصوب شورای مرکزی، حکم ابلاغی نماینده معزز مقام معظم رهبری در اتحادیه به دبیر کل و پیوست تفصیلی آن احصاء نموده و در قالب برنامه‌های استانی تدوین و ارائه فرمائید. امید است با استعانت از خداوند متعال و توجهات حضرت ولی‌عصر عجل ا… تعالی فرجه الشریف در انجام وظایف محوله، موفق و مؤید باشید.

"و من ا… التوفیق"

حسین تاریخی دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان