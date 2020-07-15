مکاتبات مرتبط با استعلامات بانکی حذف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، دبیر کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: در راستای مصوبه هیأت دولت و به منظور تسهیل و تسریع رویه‌های معاملات دولتی، ارتباط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با سامانه پیام رسان مالی الکترونیکی (سپام) بانک مرکزی بر قرار و قابلیت استعلام سیستمی و برخط ضمانت‌نامه‌های بانکی فراهم شده است.

علی رهبری افزود: بر این اساس هنگام بازگشایی تضامین در زیر سامانه‌های مزایده و مناقصه و هنگام بررسی تضامین خدمات مشاوره در زیرسامانه خرید جزئی و متوسط امکان استعلام اصالت ضمانتنامه و مشاهده مشخصات آن اعم از مشخصات ضمانت خواه و ذینفع کد سوئیفتی بانک و شعبه صادر کننده نوع، وضعیت، مبلغ، تاریخ، صدور و سررسید ضمانت‌نامه برای دستگاه‌ها فراهم شده است.