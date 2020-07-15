  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۵۹

یک مقام مسئول:

مکاتبات مرتبط با استعلامات بانکی حذف می شود

مکاتبات مرتبط با استعلامات بانکی حذف می شود

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با اشاره به قابلیت استعلام سیستمی ضمانت نامه های بانکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت،گفت:مکاتبات مرتبط با استعلامات بانکی حذف می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، دبیر کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: در راستای مصوبه هیأت دولت و به منظور تسهیل و تسریع رویه‌های معاملات دولتی، ارتباط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با سامانه پیام رسان مالی الکترونیکی (سپام) بانک مرکزی بر قرار و قابلیت استعلام سیستمی و برخط ضمانت‌نامه‌های بانکی فراهم شده است.

علی رهبری افزود: بر این اساس هنگام بازگشایی تضامین در زیر سامانه‌های مزایده و مناقصه و هنگام بررسی تضامین خدمات مشاوره در زیرسامانه خرید جزئی و متوسط امکان استعلام اصالت ضمانتنامه و مشاهده مشخصات آن اعم از مشخصات ضمانت خواه و ذینفع کد سوئیفتی بانک و شعبه صادر کننده نوع، وضعیت، مبلغ، تاریخ، صدور و سررسید ضمانت‌نامه برای دستگاه‌ها فراهم شده است.

وی تصریح کرد: از این پس نیازی به مکاتبه با بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری جهت استعلام اصالت ضمانت نامه‌های دریافتی نیست.

کد مطلب 4974566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه