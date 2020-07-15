جمع آوری بیش از ۲۰ میلیارد تومان کمک توسط مراکز نیکوکاری مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، عدالت بهرامی اظهار کرد: در سه ماهه امسال ۲۵ مرکز نیکوکاری جدید در استان مرکزی آغاز به کار کردند.



وی ادامه داد: کمیته امداد با هدف واگذاری امور خیریه عموم مردم، تسریع در رسیدگی به امور فقرا، بهره گیری از ظرفیت‌های موجود در درون محله‌ها، تنوع بخشی به فعالیت‌ها و خدمات قابل ارائه به فقرا و نیازمندان به ایجاد و راه اندازی مراکز نیکوکاری در استان مرکزی اقدام کرده است.

قائم مقام کمیته امداد استان مرکزی از جمع آوری بیش از ۲۰ میلیارد تومان کمک توسط مراکز نیکوکاری در سراسر استان طی سه ماهه نخست امسال خبر داد و افزود: درآمد مراکز نیکوکاری با نظر هیأت عامل در قالب کمک‌های نقدی، غیر نقدی، خدمات و تخفیفات برای نیازمندان تحت حمایت مراکز نیکوکاری هزینه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد رشد داشته است.

بهرامی در ارتباط با فعالیت مراکز نیکوکاری عنوان کرد: مراکز نیکوکاری با مسئولیت پذیری و مشارکت اعضای هیاًت عامل در حال فعالیت بوده و به صورت محله محور با شناسایی نیازمندان و بهره گیری از ظرفیت خیرین، نیکوکاران، هیأت امنای مساجد و معتمدان محلی در جهت رفع فقر و محرومیت تلاش می‌کنند.

وی گفت: کمیته امداد آمادگی اعطای مجوز ایجاد و راه اندازی مراکز نیکوکاری به معتمدان، خیران، فرهنگیان، بازنشستگان و سایر گروه‌های اجتماعی را دارد.