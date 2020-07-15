احتمال انتقال ویروس کرونا از طریق جفت به نوزاد وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، پزشکان فرانسوی ادعا می کنند ممکن است نوزادان در رحم مادر به ویروس کرونا مبتلا شوند. طبق پژوهشی جدید یک زن باردار مبتلا به کووید۱۹ ، این بیماری را از طریق جفت به جنین منتقل کرده است.

مطالعات پیشین نشان داده بود انتقال ویروس کرونا به نوزاد احتمالا در مرحله ای بلافاصله قبل از تولد و بعد از آن اتفاق می افتد. اما هنوز به طور دقیق مشخص نیست انتقال ویروس از طریق جفت یا در نتیجه قرار گرفتن در محیط منتقل می شود.

طبق اطلاعات تحقیق جدید، یک زن باردار ۲۳ ساله در ماه مارس با تب و سرفه شدید در بیمارستان بستری و تست ابتلا به کووید۱۹ وی مثبت شد.

سه روز پس از بستری شدن مادر، نوزاد با عمل سزارین متولد شد. تست هایی که یک ساعت، ۳ روز و ۱۸ روز پس از تولد نوزاد گرفته شد نشان دهنده وجود این ویروس در جفت بود.

انجام تست های بیشتر روی خون و مایعات ریه نوزاد نشان داد او به ویروس کرونا مبتلا است. بیشتر تست ها نشان داد ویروس از طریق جریان خون مادر به بند جفت منتقل می شود . ویروس در بند جفت تکثیر و به التهاب منجر می شود.

محققان متوجه شدند در بدن نوزاد علائم عصب شناختی مرتبط با ابتلا به ویروس ( و مشابه آنچه در بزرگسالان دیده می شود) وجود دارد.

البته مادر و نوزاد از ویروس بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده اند. به گفته دانیل دی لوکا پزشک کودکان در بیمارستان آنتونی بسلر در پاریس، آزمایش ها نشان داد بار ویروسی موجود درجفت بسیار بیشتر از مایع آمنیوتک و خون مادر بوده است. این امر نشان می دهد ویروس کرونا احتمالا به طور فعال در سلول های جفت تکثیر می شود.

البته به گفته محققان به آزمایش های بیشتری نیاز است تا این نتایج تایید شود.