به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی در جلسه علنی امروز مجلس و در موافقت با کلیات طرح اخذ مالیات از خانههای خالی گفت: این طرح بر دو رکن اثربخش کردن مالیات از خانههای خالی و تقویت سامانه املاک و اسکان استوار است.
وی بیان کرد: حتی اگر از طریق این طرح ۲۰ درصد از خانههای خالی به بازار عرضه شوند، معادل کل ساخت مسکن در سال ۹۸ است، یعنی در بدترین سناریو، این قانون میتواند معادل کل ساخت مسکن در سال ۹۸ یعنی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را محقق و به عرضه بیشتر مسکن در بازار کمک کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: برخی از نمایندگان معتقد هستند که این طرح باعث میشود تعادل بازار به هم بخورد که این گونه نخواهد بود و تعادل بازار به هم نمیخورد.
خاندوزی متذکر شد: این قانون از سال ۹۴ وجود داشته اما سامانه شناسایی آن ناقص بوده و ما در این قانون میخواهیم خانههای خالی را بهتر از گذشته شناسایی کنیم.
وی بیان کرد: خانه یک میلیارد تومانی در تهران و در سال ۹۸ فقط یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال مالیات داده است که ما به دنبال آن هستیم رقم مالیات از خانههای خالی را افزایش دهیم و حتی تا ۲۰ برابر بیشتر از سال ۹۴ خواهد شد تا بازدارنده باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: مخاطب طرح مالیات بر خانههای خالی، سازندههای مسکن و عامه مردم نیستند، بلکه محتکران هستند و حتی ما در این قانون به سازندههای مسکن یک سال مهلت دادیم که با بهترین قیمت، خانه خود را عرضه کنند.
خاندوزی با اشاره به اینکه اگر فردی بیشتر از شش ماه خانه خود را نگه دارد باید مالیات زیادی به دولت پرداخت کند، گفت: طرح مالیات بر خانههای خالی نه تنها تعادل بازار را به هم نمیزند و افزایش قیمت را به دنبال ندارد، بلکه عرضه مسکن را افزایش میدهد.
نظر شما