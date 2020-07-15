حیات دوباره قاتل پای چوبه دار در روز زیارتی امام رضا (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان خراسان جنوبی، قاتل مرحوم محمدرضا سنایی فر، پای چوبه دار با رضایت اولیای دم مقتول در روز زیارتی حضرت امام رضا (ع) در مرکز خراسان جنوبی حیاتی دوباره یافت.

حجت الاسلام حمیدی در این زمینه گفت: به همت و تلاش مسئولین ذی‌ربط در واحد مصالحه اجرای احکام و مددکاران زندان، اولیای دم مقتول در پای چوبه دار، در روز زیارتی هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا علیه‌السلام و به احترام آن امام همام قاتل را بخشیدند.

وی افزود: در تمامی پرونده‌های مربوطه که شواهد و مدارک دلالت بر آن دارد که قتل انجام شده و منجر به اجرای حکم قصاص می‌شود تمامی مسئولین و پرسنل تشکیلات قضائی استان تمام تلاش خود را برای جلب رضایت شاکی به کار می‌بندند تا در راستای عمل به کلام الهی که می‌فرماید: «هر کس جان انسانی را نجات دهد، همانا جان کلیه انسان‌ها را نجات داده است» جان یک هموطن مسلمان را نجات دهند، که در این خصوص قاتل مرحوم سنایی فر با همت و تلاش همکاران دادگستری استان و بخش مددکاری زندان، مورد عنایت امام رضا ع قرار گرفت و و با گذشت اولیای دم حیاتی دوباره یافت.

اولیا دم مقتول از طرف نمایندگی آستان مقدس رضوی در استان مفتخر به خادمی افتخاری امام رضا (ع) گردیدند.