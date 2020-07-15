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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۱۳

در پیش‌نویس سند نظامی؛

ژاپن: کره شمالی توانایی حمله اتمی دارد

ژاپن: کره شمالی توانایی حمله اتمی دارد

دولت توکیو برای نخستین بار در پیش‌نویس سند نظامی خود مدعی شد کره شمالی با فائق شدن بر ضعف‌های تکنیکی، قابلیت تدارک حمله هسته‌ای علیه ژاپن را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس اینترنشنال، دولت توکیو در تازه‌ترین پیش نویس سند نظامی خود مدعی شد که کره شمالی با توسل به کلاهک اتمی، از توانایی حمله به ژاپن برخوردار است.

اگرچه ژاپن همواره آزمایش‌های اتمی کره شمالی را تهدیدی علیه تمامیت ارضی‌اش تلقی کرده اما این نخستین بار است که به قابلیت پیونگ یانگ برای تدارک حمله اتمی علیه خود، اذعان می‌کند.

در پیش‌نویس سند نظامی ژاپن قید شده که ترجیح پیونگ یانگ برای مینیاتوری کردن کلاهک‌های اتمی و سوار کردن آنها بر روی موشک‌های بالستیکی که قابلیت برخورد به هدف را دارند، می‌تواند دلیلی باشد بر قابلیت کره شمالی به حمله به ژاپن.

در همین راستا، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی نیز از احتمال غلبه پیونگ یانگ بر ضعف‌های تکنیکی نظیر توان بازگشت موشک به جو زمین خبر داده است.

این در حالی است که ژاپنی‌ها می‌گویند ممکن است سامانه‌های دفاعی‌شان قادر به رهگیری موشک‌های کوتاه‌بُرد کره شمالی نباشد.

کد مطلب 4974613
مریم خرمایی

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