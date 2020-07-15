زهرا آهنگرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در شمال غرب و ییلاقات مشهد احتمال بارش شدید باران وجود دارد، گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته نیشابور با دمای ۱۹ درجه سانتیگراد کمترین و سرخس با دمای ۴۳ درجه سانتیگراد بیشترین دما را داشته است.
کارشناس سازمان هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: براساس گزارشهای رسیده، شهرهای غرب استان بارشهای پراکنده همراه با رگبار و رعد و برق را داشتهاند که بیشترین بارندگی مربوط به ایستگاه تربتحیدریه با ۲ دهم میلی متر بوده است.
وی افزود: طی امروز و فردا خصوصاً بعد از ظهر به بعد افزایش ابرناکی و بارشهای رگباری همراه با رعد و برق را خواهیم داشت. در نواحی مستعد احتمال بارش تگرگ خصوصاً در نیمه شمالی، غربی و ارتفاعات استان پیشبینی شد، که با توجه به رگباری بودن باران احتمال آب گرفتی، روان آب و سیلاب وجود دارد.
آهنگرزاده گفت: همچنین افزایش سرعت باد توٲم با گرد و خاک را در قالب نقاط به ویژه در نواحی جنوبی استان را شاهد خواهیم بود.
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