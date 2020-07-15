سفرهای غیرضرور وضعیت مازندران را قرمز کرده است

حجت الاسلام ناصرشکریان امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از افزایش چشم گیر مسافرت‌های غیرضروری در مبادی‌های استان با توجه به تشدید شیوع این ویروس منحوس (کووید ۱۹)، اظهار داشت: متأسفانه امروز مسافرت‌های غیرضروری در استان‌های شمالی موجب افزایش چشمگیر مبتلایان این بیماری (کووید ۱۹) در شهرهای مازندران شده است و هیچ گونه ممنوعیت ترددی در مبادی‌های استان صورت نمی‌گیرد و این وضعیت، مازندران را به مرز بحران کشانده است که حجم این مسافرت‌ها جان هم استانی‌های شریفمان در استان را تهدید می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به برخی کمبودها در حوزه پزشکی در استان و اقدامات مجاهدانه کادر پزشکی و درمانی در چند ماه اخیر، افزود: هجوم مسافرت‌های غیر ضروری و عدم رعایت پروتکل‌های وزارت بهداشت و درمان در برخی اماکن توریستی، گردشگری و سواحل دریا در استان بسیاری از شهرهای مازندران را در وضعیت قرمز و هشدار قرار داده است و این گونه رفتارها زیبنده مردم شریف، خونگرم و مهماندوست مازندران نیست.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت رعایت پروتکل‌های وزرات بهداشت و درمان، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک در این روزهای بحرانی اشاره و تصریح کرد: نمی‌توان با عادی سازی جامعه نسبت به قطع زنجیره انتقال به نتیجه مطلوب رسید و روز به روز آمار مبتلایان و کشته شدگان از این ویروس در کشور رو به افزایش است و این مسئله بسیار جای نگرانی است.

مدیرکل تبیلغات اسلامی مازندران در ادامه سخنان خود به اصلاح رفتارهای اجتماعی متناسب با این بحران اشاره و تاکید کرد: باید با توجه به این شرایط تا قطع کامل زنجیره انتقال رفتارهای اجتماعی ما متناسب با این بیماری تغییر کند و قطعاً این بحران نیازمند تغییر سبک زندگی، و تغییر در بسیاری از تعاملات اجتماعی و روابط اجتماعی است که باید نسبت به آن فرهنگ سازی و برنامه ریزی شود.

حجت الاسلام ناصرشکریان امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات ارزشمند رهبر معظم انقلاب در دیدار ویدئو کنفرانسی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد: در مرحله نخست شیوع این ویروس وحدت و همدلی بی نظیری در جامعه شکل گرفت و اقدامات بسیار ارزشمندی از سوی فعالان فرهنگی، روحانیون و گروه‌های جهادی در کمک به مسئولین بخش‌های مختلف کشور به ویژه کادر پزشکی و درمانی در بیمارستان‌های سراسر کشور صورت گرفت که به اعتراف سازمان بهداشت جهانی ایران اسلامی در این مرحله موفق عمل کرده است اما با عادی سازی و رفع برخی محدودیت‌ها و عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه مجدداً شاهد موج دوم شیوع این ویروس در کشور هستیم و متاسقانه بسیاری از هموطنان خوب استانمان را در روزهای اخیر از دست دادیم.

استاد برجسته حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های استان در بخش پایانی سخنان خود با اهمیت تشدید ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در استان و اعمال برخی کنترل‌ها در مبادی استان، بیان داشت: امروز سفرهای غیرضرور بحران بزرگ استان‌های شمالی و برخی استان‌های گردشگری و توریستی بوده و قطعاً این مسافرت‌ها اقدام علیه سلامت مردم خونگرم استان‌های شمالی است و مسئولین مربوطه در ستاد ملی مبارزه با کرونا در کشور و استان باید برای این بحران و کنترل رفتارهای اجتماعی برنامه ریزی کنند و امیدواریم با وحدت و همدلی و شروع فعالیت‌های مجاهدانه گروهای جهادی و فرهنگ سازی در راستای تغییر اصلاح رفتارهای اجتماعی زنجیره انتقال این ویروس را قطع و از این بحران هم عبور کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در پایان با اشاره به تأکیدات رهبری معظم انقلاب در خصوص قطع زنجیره انتقال و رعایت پروتکل‌های بهداشت و درمان و تشدید اقدامات پیشگیرانه، اظهار داشت: پسندیده نیست که مسافران و مسافرت‌های غیر ضروری باعث به خطرافتادن سلامت مردم شریف مازندران، قرمز شدن وضعیت شهرهای استان و خسارت به کسب و کار و اقتصاد این استان و موجب هدر رفت زحمات کادر پزشکی و درمانی و پرستاران زحمت کش و ایثارگر و موجب شود رهبری معظم انقلاب در بیانات اخیرشان اظهار شرمندگی کنند.