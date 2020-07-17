به گزارش خبرنگار مهر، حضور ۷ مربی با سابقه استقلالی روی نیمکت ۱۶ تیم لیگ برتری نشان مشخص می‌کند که تنها قدری کمتر از نیمی از مربیان این مسابقات را مربیان آبی تشکیل می‌دهند.

با نگاهی به اسامی سرمربیان ۱۶ تیم لیگ برتری مشخص می‌شود امیر قلعه نویی از سپاهان، سهراب بختیاری زاده از شهرخودرو، ساکت الهامی از تراکتور، جواد نکونام از فولاد، فرهاد مجیدی از استقلال، محمود فکری از نساجی و مهدی پاشازاده از پارس جنوبی جم مربیانی هستند که با سابقه و ریشه استقلالی روی نیمکت‌های لیگ برتری نشسته‌اند و این در حالی است که بسیاری از دستیاران این مربیان را هم استقلالی‌ها تشکیل می‌دهند که به عنوان مثال می‌توان به نفراتی چون مرفاوی، دین محمدی، عمران زاده، نیک سیرت، هاشمی نسب، غلامپور، نامجو مطلق و... اشاره داشت.

در حالی استقلالی‌ها با داشتن ۷ سرمربی روی نیمکت ۱۶ تیم اکثریت را به خود اختصاص داده اند که رقیب سنتی آنها یعنی پرسپولیس هم با یحیی گل محمدی، بهنام سراج (صنع نفت) و مهدی تارتار (نفت مسجد سلیمان) در این مسابقات حضور دارند. ذوب آهن، ماشین سازی، سایپا، پیکان و گل گهر هم تیم‌هایی هستند که مربیانی از جنس غیر استقلالی، غیر پرسپولیسی در اختیار دارند.