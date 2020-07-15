شورای نگهبان خار چشم دشمنان انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور سپهوند امروز چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان در سخنانی با تبریک سالروز تأسیس شورای نگهبان، اظهار داشت: شورای نگهبان حافظ دو اصل مهم احکام اسلام و جمهوریت نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

حفظ احکام اسلام مهم‌ترین وظیفه شورای نگهبان

وی با بیان اینکه بر اساس اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و نمی‌تواند برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قانون تصویب کند، افزود: تنها کاری که مجلس بدون شورای نگهبان می‌تواند انجام بدهد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و رأی گیری شش حقوق دان قوه قضائیه است.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات لرستان با تاکید بر اینکه جایگاه شورای نگهبان برای حفظ احکام اسلامی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بالا و قابل توجه برخوردار است، عنوان کرد: از ابتدای تأسیس، شورای نگهبان تا کنون، سه هزار و ۳۶۶ مصوبه مجلس شورای اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار داده، بسیاری از آنها را مغایر با احکام شرع تشخیص نداده و تصویب کرده و بعضی از آنها را مغایر با شرع مقدس تشخیص داده و رد کرده است.

سپهوند، بیان داشت: یکی از مهم‌ترین وظایف شورای نگهبان حفظ احکام اسلامی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

شورای نگهبان به وظایف قانونی و دینی خود عمل کرده است

وی با بیان اینکه دومین وظیفه مهم شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است، تصریح کرد: نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه پرسی که انجام شود، بر عهده شورای نگهبان است.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات لرستان با اشاره به اینکه نظارت شورای نگهبان، نظارت استصوابی و عام است، گفت: از صفر تا ۱۰۰ انتخابات را شورای نگهبان باید نظارت کند.

سپهوند با تاکید بر اینکه بر روند انتخابات و همچنین کسانی که کاندیدای انتخابات می‌شوند نظارت صورت می‌گیرد، تصریح کرد: در طول ۴۰ سال گذشته، شورای نگهبان با توکل بر خدا به نحو احسن هم در تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و هم در نظارت بر انتخابات با موفقیت کامل عمل کرده است.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان شورای نگهبان در جهت این دو وظیفه مهم به نحو احسن اقدام کرده‌اند، بیان داشت: امروز وقتی نگاه به ذات جمهوری اسلامی ایران می‌کنیم، ذات آن انقلاب اسلامی است و هسته وجودی انقلاب اسلامی که احکام اسلام، ایمان عمیق به خداوند، مقاومت در برابر استکبار جهانی، استکبار ستیزی، حمایت از امت‌های اسلامی، نهضت‌های آزادی بخش، مبارزه با صهیونیست بین المللی و استکبار جهانی است، در سایه این بوده که شورای نگبهان توانسته به وظایف قانونی، شرعی و دینی خود عمل کند.

شورای نگهبان خار چشم دشمنان انقلاب اسلامی است

مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات لرستان، گفت: خوشبختانه شورای نگهبان در راستای پاسداری از ارزش‌های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری عمل کرده و این روند ادامه خواهد داشت.

سپهوند در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه شورای نگهبان خار چشم دشمنان انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: شورای نگهبان شش فقیه و شش حقوق دان دارد که شش فقیه و اعضای شورای نگهبان مورد تحریم آمریکای جهان خوار قرار می‌گیرند و این در حالیست که اعضای شورای نگهبان نه حساب بانکی خارج از کشور دارند، نه حساب ارزی دارند و نه مالکیتی در کشورهای خارجی دارند.

وی، بیان داشت: تنها دلیل تحریم اعضای شورای نگهبان این بوده که از نفوذ دشمنان به بدنه نظام مقدس جمهوری اسلامی برای تصویب قوانین بر ضد نظام اسلامی جلوگیری می‌کند و خوشبختانه با موفقیت این وظیفه مهم و خطیر را تا کنون انجام داده است.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات لرستان با تاکید بر اینکه امروز شورای نگهبان دارای ۳۰۰ هزار عضو جوان حزب الهی، مؤمن و انقلابی شبکه ناظرین است و سهم لرستان از این تعداد ۱۲ هزار نفر است، گفت: خوشبختانه تلاش شورای نگهبان این بوده که در طول سال با برگزاری همایش‌ها، کلاس‌های آموزشی و برنامه‌های فرهنگی این شبکه ناظرین را پویا و فعال در صحنه نگهداری کند تا بتواند انتخابات را به نحو مطلوبی برگزار کنند.

سپهوند با تاکید بر اینکه البته ما منکر این نیستیم که ناظرین ما خطا و اشتباه ندارند، اما هیچ گاه بر اساس تعمد و عمدی این خطا انجام نمی‌گیرد، افزود: نظارت با دقت و درایت بر عملکرد ناظرین، وجود دارد و امیدواریم در مراحل و انتخابات آینده مانند گذشته به این وظیفه قانونی خود به نحو مطلوبی عمل کنیم و رضایت ولی فقیه زمان خود را جلب کنیم.