۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی قزوین به زیر کشت گوجه فرنگی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تورج بنیادی اظهار کرد: از شش هزار و ۵۴ هکتار از مزارع کشاورزی استان پیش بینی می‌شود حدود ۳۵۱ هزار تن محصول گوجه فرنگی برداشت شود.

وی افزود: در راستای سیاست‌های وزارت متبوع مبنی بر مصرف بهینه آب کشاورزی و کاهش سطح زیر کشت محصولات پرآب بر، سطح ابلاغی استان در سال زراعی جاری ۷۲۵۰ هکتار تعیین شده و بر همین اساس امسال ۶۰۵۴ هکتار کشت شده است.

بنیادی تصریح کرد: این میزان سطح زیر کشت در سال زراعی جاری؛ نسبت به سال گذشته که ۷۹۹۳ هکتار بوده حدود ۱۹۳۹ هکتار «۲۴ درصد» کاهش یافته است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین؛ بالا رفتن قابل توجه هزینه‌های تولید و مقرون به صرفه نبودن قیمت خرید این محصول در سال گذشته را از جمله عوامل مؤثر در عدم تحقق کامل برنامه ابلاغی در سال زراعی جاری ذکر کرد که باعث کاهش فعالیت کشاورزان در راستای تولید این محصول شده است.

بنیادی به اهمیت اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در مزارع کشاورزی اشاره کرد و افزود: با استفاده و به کارگیری سیستم‌های نوین آبیاری از جمله آبیاری تیپ به میزان ۵۲۲۹ هکتار که ۸۶ درصد سطح کشت گوجه فرنگی استان را شامل می‌شود، استان قزوین توانسته در راستای کاهش سطح زیر کشت محصولات زراعی پرآب بر، افزایش عملکرد در واحد سطح و همچنین کاهش مصرف آب کشاورزی در هکتار گام‌های خوبی را بردارد.

وی خاطر نشان ساخت: با توجه به فعالیت کشاورزان پیشرو و با تجربه در استان در راستای کشت محصول گوجه فرنگی، پیش بینی می‌شود در سال زراعی جاری شاهد افزایش متوسط عملکرد این محصول در واحد سطح به دلیل کاربرد ارقام اصلاح شده و مراقبت‌های به زراعی مؤثرتر باشیم.