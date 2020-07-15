محکومیت ۱۰۰۰ میلیارد ریالی معدندار متخلف آملی

محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک بهره بردار معدنی به جرم تصرف در اموال عمومی (موضوع ماده ۱۹ قانون معادن) در نتیجه برداشت غیر مجاز مواد معدنی به ۷۴ ضربه شلاق و دوسال محرومیت هرگونه فعالیت مرتبط با معادن و جزای نقدی بیش از یکصد میلیارد تومان محکوم شد.

وی افزود: انتشار خبر محکومیت این متخلف معدنی نیز به عنوان بخشی از مجازات که در دادنامه محکومیت به آن تصریح شده است.

دادستان عمومی و انقلاب آمل اضافه کرد: قوه قضائیه در برخورد با متجاوزان به انفال (اموال عمومی) لحظه‌ای درنگ نکرده و وضعیت کلیه بهره برداران در این بخش را رصد خواهد کرد.

حدود ۴۰ واحد معدنی کوهی درحوزه شهرستان آمل فعالیت می‌کنند.