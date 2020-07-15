به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات طرح مالیات بر خانه های خالی،گفت: در سال ۹۵ قانونی در مجلس به تصویب رسید که براساس آن وزارت راه و شهرسازی مکلف شد که سامانه ثبت املاک را راه اندازی کند که متأسفانه به خوبی اجرایی نشده است.

وی افزود: فلسفه ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به طرح مالیات بر خانه های خالی اصلاح قانون مذکور است و موضوع مالیات جزو وظایف ذاتی کمیسیون اقتصادی مجلس است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در حال حاضر اطلاعات سکونت افراد مشخص نیست و عدم شفافیت باعث فساد اقتصادی می شود و برای من عجیب است که چرا برخی افراد از شفافیت اطلاعات در نظام اقتصادی نگران هستند.

پورابراهیمی بیان کرد: مبنای ما شفافیت اقتصادی است و عامل بازدارندگی را در طرح مالیات بر خانه های خالی مبنای کار خود قرار دادیم و قانون آن وجود دارد اما جامع و کامل نیست و نیاز به اصلاح دارد.

وی گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس به صورت مفصل روی طرح مالیات بر خانه های خالی بحث کارشناسی کرده و اگر ابهامی وجود دارد ما آن را می پذیریم اما تقاضای بنده این است که نمایندگان اساس بحث را زیر سوال نبرند.