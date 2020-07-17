اتفاقی عجیب در لیگ برتر؛ فقط یک مربی خارجی مقابل ۱۵ مربی ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، عجیب ترین فصل در همه ادوار لیگ برتر به هفته بیست و پنجم رسید و در حالی این مسابقات به روزهای پایانی خود نزدیک و نزدیک تر می شود که ماحصل همه رفت و آمدها روی نیمکت ۱۶ تیم، امروز حضور تنها یک مربی خارجی در این مسابقات است که این هم برای خود یک رکورد جالب به حساب می آید.

در فوتبالی که کمتر دیده می شد از مربیان خارجی به راحتی عبور شود، حالا تنها لوکا بوناچیچ، این مربی کهنه کار و نام آشنای کروات به عنوان تنها خارجی روی نیمکت ذوب آهن نشسته تا به جز این تیم اصفهانی، ۱۵ تیم دیگر از مربیان ایرانی استفاده کنند.