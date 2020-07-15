سومین کشتی ترانزیتی افغانستان از طریق بندر چابهار عازم هند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، بهروز آقایی اظهار داشت: طی روزهای اخیر این برای سومین مرحله است که در راستای اجرای توافق نامه سه جانبه هند، افغانستان و ایران، یک کشتی صرفاً برای حمل کانتینرهای حامل محمولات ترانزیتی افغانستان وارد بندر شهید بهشتی چابهار می‌شود و این بندر را به مقصد هند ترک می‌کند.

وی ادامه داد: در همین راستا بامداد یکشنبه ۲۵ تیرماه، کشتی این ترسیدنی با حدود ۷۰ تی ای یو کانتینر معمولی و یخچالی حامل محمولات ترانزیتی کشور افغانستان از بندر شهید بهشتی چابهار به مقصد بنادر موندرا و ناواشیوا حرکت کرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: تایم کوتاه ترانزیت بین چابهار و بنادر موندرا و ناواشیوا و خدمات مطلوب ارائه شده به بازرگانان افغانستانی، زمینه ساز فعال ساختن ظرفیت‌های توافق سه جانبه ایران، هند و افغانستان از طریق بندر شهید بهشتی چابهار شده است.

وی بیان کرد: در همین راستا در یک ماهه جاری ۱۱۶ تی ای یو کانتینر حامل کالاهای ترانزیتی افغانستان در قالب ۲ کشتی کانتینربر از طریق بندر شهید بهشتی چابهار به بنادر موندرا و ناواشیوا ارسال شده است.

آقایی تصریح کرد: طی سال‌های اخیر صادرات کالای هند به افغانستان از طریق بندر چابهار انجام و همچنین محموله‌های صادراتی خشکبار و کالای فاسد شدنی افغانستان از این بندر به هند ارسال شده است، اما ارسال محموله‌های صرفاً ترانزیتی در راستای توافق نامه سه جانبه هند، افغانستان و ایران بی سابقه بوده که برای اولین بار در سال ۹۹ محقق شد.