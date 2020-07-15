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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۵۳

شیرکوند در گفتگو با مهر:

تیم والیبال شهرداری ورامین به بازیکنانش بدهی ندارد

تیم والیبال شهرداری ورامین به بازیکنانش بدهی ندارد

رئیس هیات والیبال ورامین درباره عدم تسویه حساب تیم شهرداری ورامین گفت: بدهی بازیکنان تسویه شده است و فقط حق فدراسیون باقی مانده.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام فدراسیون والیبال ۹ تیم برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر تسویه حساب مالی را انجام داده اند. تیم شهرداری ورامین نیز برای حضور در مسابقات در تلاش است.

احسن الله شیرکوند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عدم تسویه حساب تیم شهرداری ورامین در مهلت تعیین شده فدراسیون گفت: تسویه حساب بازیکنان حدود ۶۰ - ۷۰ درصد انجام شده است و چند درصد باقی مانده نیز در حال انجام است. فقط بحث حق فدراسیون مطرح است. به بازیکنان بدهی نداریم و مشکل خاصی وجود ندارد.

وی ادامه داد: ساعت ۱۴ به همراه مدیرعامل باشگاه جلسه ای در فدراسیون والیبال خواهیم داشت و این مشکل نیز حل خواهد شد. اختلاف حسابی با فدراسیون از سال ۹۷ داریم.

کد مطلب 4974681
ساناز سلیمان آبادی

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