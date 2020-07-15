دستگیری پنج حفار غیر مجاز در یکی از مناطق شهرستان بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید عبدالحسین محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: بر اساس گزارش دوستداران میراث‌فرهنگی در خصوص حفاری در یکی از مناطق شهرستان بویراحمد، نیروهای یگان حفاظت استان به همراه نیروی انتظامی منطقه به محل اعزام شدند.

وی ابراز داشت: پنج نفر از حفاران غیر مجاز را در حین حفاری دستگیر کردند

محمدی گفت: از این افراد تعدادی ادوات حفاری شامل یک دستگاه موتور برق، یک دستگاه دریل کوچک، تعدادی بیل و کلنگ، یک قبضه سلاح شکاری و مقداری مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

وی افزود: متهمان به همراه وسایل کشف شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شدند.