  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۵۱

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی خبر داد:

دستگیری پنج حفار غیر مجاز در یکی از مناطق شهرستان بویراحمد

دستگیری پنج حفار غیر مجاز در یکی از مناطق شهرستان بویراحمد

یاسوج-فرمانده یگان حفاظت، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری ۵ حفارغیرمجاز در یکی از مناطق شهرستان بویراحمد خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید عبدالحسین محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: بر اساس گزارش دوستداران میراث‌فرهنگی در خصوص حفاری در یکی از مناطق شهرستان بویراحمد، نیروهای یگان حفاظت استان به همراه نیروی انتظامی منطقه به محل اعزام شدند.

وی ابراز داشت: پنج نفر از حفاران غیر مجاز را در حین حفاری دستگیر کردند

محمدی گفت: از این افراد تعدادی ادوات حفاری شامل یک دستگاه موتور برق، یک دستگاه دریل کوچک، تعدادی بیل و کلنگ، یک قبضه سلاح شکاری و مقداری مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

وی افزود: متهمان به همراه وسایل کشف شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شدند.

کد مطلب 4974685

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه