ورود سالانه ۱.۳ میلیون مهارت آموز به آموزشگاه های فنی و حرفه ای

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ارزش گذاری بر مهارت برگرفته از قابلیت و توانمندی افراد است، اظهار کرد: انسان از طریق مهارت به دنبال کسب موقعیت بهتر و مناسبتر و دوام شغلی است.
وی با بیان اینکه افراد دارای مهارت میتوانند در بعد جهانی نیز برای ایران کسب ارزش و جایگاه کنند، افزود: استان گیلان دارای ظرفیتهای بسیاری به ویژه در حوزه گردشگری بوده و مقصد ملی ایران است.
رئیس سازمان فنی و حرفهای در ادامه با اشاره به ورود سالانه بیش از ۲۰ برابر جمعیت استان گردشگر به گیلان، تأکید کرد: این فرصتی طلایی و بی بدیل بوده و با وجود چنین ظرفیتی وجود نرخ بیکاری شایسته نیست.
وی با تأکید بر تشکیل دپارتمان ملی مهارت بوم گردی در استان گیلان، تصریح کرد: نقش ملی در حوزه بوم گردی باید بر عهده استان گیلان باشد پذیرا میشود در این میان کثرت جمعیت روستایی گیلان نیز قابل توجه بوده و هر روستا میتواند به دلیل جذابیتها یک مقصد گردشگری باشد.
اوسط هاشمی ادامه داد: اگر به بوم گردی به صورت جدی توجه کنیم قطعاً به مهاجرت معکوس نیز میتوانید کمک کند.
وی در ادامه با اشاره به آسیب در آموزشگاههای آزاد از تعطیلی چند ماهه فعالیتها به دلیل شیوع ویروس کرونا، افزود: جهان از شیوع کرونا خسارت دید، دولت به اقتضای زمان و متناسب با توانمندی و قابلیت به این حوزه توجه کرده و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده اختصاص داده که آموزشگاههای آزاد نیز مستثنی نیستند.
رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور افزود: با هماهنگیهای لازم و اطلاع رسانی به موقع بسیاری از آموزشگاههای در سامانه کار برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده اند و این سازمان در این زمینه پیشرو بوده است.
وی سال ۱۴۰۰ را سال بهار آموزشگاههای آزاد عنوان کرد و گفت: ۶۰۰ مرکز دولتی با بیش از پنج هزار کارگاه در سطح کشور در حال فعالیت هستند، افزود: بیش از ۱۹ هزار و ۲۰۰ مربی در کشور آموزش مهارت جویان را برعهده دارند.
اوسط هاشمی با بیان اینکه سالانه یک میلیون ۱۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارآموز وارد کارگاههای آموزشی برای مهارت آموزشی میشوند، اظهار کرد: خوشبختانه با توجه به اینکه جامعه بر مدار دانش استوار شده و سطح سواد بالا رفته بیشتر کارآموزان را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند تا از ظرفیت مهارتی بهره مند شوند.
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