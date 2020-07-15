خراسان جنوبی دومین استان کشور از نظر بستری بیماران تنفسی حاد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، محمد دهقانی در بیست و نهمین جلسه ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در خصوص آخرین ارزیابی استان خراسان جنوبی از نظر تعداد موارد بیماران تنفسی بستری در بیمارستان اظهارکرد: طبق آخرین ارزیابی های انجام شده از نظر تعداد بیماران تنفسی بستری در بیمارستان به نسبت جمعیت متاسفانه بعد از شیراز دومین استان کشور هستیم.

وی بیان کرد: در همین راستا سخنگوی وزارت بهداشت، استان خراسان جنوبی را جزو استان های در وضعیت هشدار اعلام کرده است اما خوشبختانه از نظر درصد موارد مثبت نسبت به جمعیت رتبه پایینی داریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی در خصوص وضعیت استان از نظر موارد ابتلا بیان داشت: تعداد موارد بستری به نسبت زمانی که بیماری نسبتاً کنترل شده بود روند افزایشی داشته و طی دو هفته ی اخیر روزانه حدود بین ۸۰ تا ۹۰ مریض حاد تنفسی داشته ایم.

وی گفت: در حال حاضر این آمار به ۲۰۰ نفر رسیده و همچنین تعداد موارد بستری مثبت افزایش قابل توجهی داشته است.

وی با بیان اینکه در زمان کنترل بیماری، آمار موارد مثبت بستری بین ۵ تا حداکثر ۸ مورد رسیده بود، بیان داشت: در حال حاضر آمار به طور متوسط بین ۶۰ تا ۷۰ نفر رسیده که این افزایش قابل توجه، نشان دهنده شرایط خوبی نبوده، از این رو برای رهایی از این بحران به عنوان سرباز و خادم شما در خط مقدم مبارزه با کرونا، از هم استانی های عزیز، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، حضور حداقلی در تجمعات را خواستارم.

دهقانی در پایان ضمن تشکر از خانم زکیه عباسیان کارمند دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که در راستای مسئولیت اجتماعی خود در قبال مبارزه با ویروس کرونا و فرهنگ سازی آن در سطح جامعه، هزینه مراسم ازدواج خود را صرف آزادی ۵ زندانی جرایم غیر عمد کرده تقدیر و تشکر کرد.