به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سلسله نشست های میان رشته ای در قالب وبینار، معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی نشست «جایگاه هستی شناسی رنج» را برگزار می کند.

سخنران این نشست جمیله السادات علم الهدی، رئیس پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی است.

نشست «جایگاه هستی شناسی رنج» روز شنبه ۲۸ تیر ماه ساعت ۹ تا ۱۱ به صورت مجازی برگزار می شود و علاقمندان به حضور در این نشست با ورود به آدرس زیر در ساعت جلسه و کلیک روی لینک ورود مستقیم وارد نشست خواهند شد: www.sbu.ac.ir/webinar