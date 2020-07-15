با اپلیکیشن «سکه» به پرداخت ملت بورسی شوید!

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این چهار خدمت که در منوی بورس و سهام اپلیکیشن سکه «به پرداخت ملت» قابل دسترسی است، شامل فروش سهام عدالت، دریافت رایگان کد بورسی و احراز هویت رایگان سجام (سامانه جمع‌آوری اطلاعات مشتریان)، نوبت‌گیری دفاتر پیشخوان و آموزش بورس می‌باشد.

افرادی که قصد ورود به بازار بورس را دارند، بدون مراجعه حضوری و رایگان می‌توانند پس از دریافت کد بورسی و احراز هویت سجام از طریق اپلیکیشن سکه «به پرداخت ملت» نسبت به خرید و فروش آنلاین سهام اقدام کنند. در این سرویس همچنین مراکز احراز هویت برای فرد متقاضی نمایش داده می‌شود.

بنابراین گزارش، دفاتر پیشخوان و دفاتر ICT روستایی هم امور احراز هویت برای ورود افراد به بورس انجام می‌دهند که امکان نوبت‌گیری آنها از طریق اپلیکیشن سکه «به پرداخت ملت» میسر است. اما با کمک اپلیکیشن سکه، امکان احراز هویت به صورت آنلاین نیز فراهم شده است و فرد بدون حضور در دفاتر پیشخوان و دفاتر ICT روستایی می‌تواند نسبت به احراز هویت خود اقدام کند.

همچنین برای علاقه‌مندان به بهره‌گیری از آموزش‌های بورس، دوره‌های آموزشی تئوری و عملی به دو صورت فایل‌های آموزشی یا آموزش غیرحضوری و «نوین» در اپلیکیشن سکه «به پرداخت ملت» ارائه شده است.

ثبت درخواست فروش ۳۰ درصد سهام عدالت نیز یکی از دیگر خدمات ارائه شده در منوی بورس و سهام اپلیکیشن سکه «به پرداخت ملت» است.

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