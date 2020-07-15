به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمالی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از رسیدگی به ۱۱۸۲ فقره گزارش مردمی خبر داد و اظهار داشت: از مجموع گزارش‌های دریافتی تعداد ۵۰۶ مورد به عنوان متخلف، تعداد ۵۸۴ مورد غیر متخلف و ۹۲ مورد منجر به رضایت شاکی مشخص‌شده است.

وی تصریح کرد: تعداد ۵۰۶ مورد متخلف صنفی به منظور گران‌فروشی، عدم انجام تعهدات در قبال مصرف‌کنندگان، کم‌فروشی، تقلب در بازه زمانی مذکور بوده است که با تشکیل پرونده محرز شده نوع تخلف مربوطه جهت سیر مراحل قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال‌شده است.

جمالی اضافه کرد: از مجموع گزارش‌های دریافتی تعداد ۷۸۵ مورد به صورت تلفنی، ۱۷۴ مورد حضوری، ۱۷۵ مورد کتبی و ۴۸ مورد از طریق سامانه الکترونیکی ۱۲۴ (سازمان حمایت) و ۱۳۵ (تعزیرات حکومتی) طی مدت زمان مذکور بوده است.

معاون نظارت بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر خاطرنشان کرد: شهروندان به منظور تسریع در امر رسیدگی به حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین مبارزه با انواع تخلفات صنفی موارد را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ ستاد خبری این سازمان گزارش دهند.