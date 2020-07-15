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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۹

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران:

۱۱۹ برنامه برای غنی سازی فراغت دانش آموزان در مازندران طراحی شد

۱۱۹ برنامه برای غنی سازی فراغت دانش آموزان در مازندران طراحی شد

ساری- مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از تهیه ۱۱۹ برنامه برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سعدی پور پیش ازظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت اوقات فراغت در تمام جوامع اظهار داشت: برخی نظریه پردازان براین باور هستند که بین اوقات فراغت و توسعه کشور ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد به این معنی که اگر در اوقات فراغت، دقت نظر داشته باشیم مسیر توسعه را تسهیل کردیم.

وی ادامه داد: این نکته که دانش آموز در زمانی که درس کلاس وجود ندارد به این فکر باشد که زمان خود را به بهترین شکل سپری کند، ارزشمند است و ما باید از این فرصت بهره ببریم و زیرساخت‌های لازم را مهیا کنیم.

این مسئول همچنین گفت: در تابستان ۹۹ تعداد ۱۱۹ برنامه طراحی شد و ما نیز هزار پایگاه تابستانی را به عضویت شبکه شاد در آوردیم.

مدیرکل آموزش وپرورش مازندران در ادامه به برنامه‌های استانی پرداخت و گفت: ۱۴ برنامه کلیدی استانی داریم که یکی از آن، کلاس‌های آموزشی مجازی است که اساتید به صورت تعاملی با دانش آموزان خود برگزار می‌کنند و دومین شکل آن نیز محتواهایی است که از قبل آماده شده و در فضایی به نام استخر محتوا نگهداری می‌شود و هرکسی به فراخور نیاز و علاقه خود سراغ این محتواها می‌رود و از آن استفاده می‌کند.

سعدی پور تاکید کرد: با قوت می گویم کرونا هیچکدام از برنامه‌های مهم و محوری فرهنگی و تربیتی آموزش و پرورش مازندران را متوقف نکرد، به عنوان نمونه مسابقه پرسش مهر ریاست جمهوری، قرآن، عترت نماز و مسابقات فرهنگی هنری چون مصباح الهدی همه به صورت مجازی انجام شد و در مراحل داوری نهایی است.

وی در پایان گفت: برنامه «مجازندران ۲» را نیز در بستر شاد کلید خواهیم زد و از هم اکنون پیش بینی می‌کنم استقبال و مشارکت دانش آموزان بسیار چشمگیر باشد.

کد مطلب 4974711

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