۱۱۹ برنامه برای غنی سازی فراغت دانش آموزان در مازندران طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سعدی پور پیش ازظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت اوقات فراغت در تمام جوامع اظهار داشت: برخی نظریه پردازان براین باور هستند که بین اوقات فراغت و توسعه کشور ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد به این معنی که اگر در اوقات فراغت، دقت نظر داشته باشیم مسیر توسعه را تسهیل کردیم.

وی ادامه داد: این نکته که دانش آموز در زمانی که درس کلاس وجود ندارد به این فکر باشد که زمان خود را به بهترین شکل سپری کند، ارزشمند است و ما باید از این فرصت بهره ببریم و زیرساخت‌های لازم را مهیا کنیم.

این مسئول همچنین گفت: در تابستان ۹۹ تعداد ۱۱۹ برنامه طراحی شد و ما نیز هزار پایگاه تابستانی را به عضویت شبکه شاد در آوردیم.

مدیرکل آموزش وپرورش مازندران در ادامه به برنامه‌های استانی پرداخت و گفت: ۱۴ برنامه کلیدی استانی داریم که یکی از آن، کلاس‌های آموزشی مجازی است که اساتید به صورت تعاملی با دانش آموزان خود برگزار می‌کنند و دومین شکل آن نیز محتواهایی است که از قبل آماده شده و در فضایی به نام استخر محتوا نگهداری می‌شود و هرکسی به فراخور نیاز و علاقه خود سراغ این محتواها می‌رود و از آن استفاده می‌کند.

سعدی پور تاکید کرد: با قوت می گویم کرونا هیچکدام از برنامه‌های مهم و محوری فرهنگی و تربیتی آموزش و پرورش مازندران را متوقف نکرد، به عنوان نمونه مسابقه پرسش مهر ریاست جمهوری، قرآن، عترت نماز و مسابقات فرهنگی هنری چون مصباح الهدی همه به صورت مجازی انجام شد و در مراحل داوری نهایی است.

وی در پایان گفت: برنامه «مجازندران ۲» را نیز در بستر شاد کلید خواهیم زد و از هم اکنون پیش بینی می‌کنم استقبال و مشارکت دانش آموزان بسیار چشمگیر باشد.