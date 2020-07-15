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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۵۰

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی:

برخورداری از سرمایه‌های اجتماعی با توسعه محلات امکان‌پذیر است

برخورداری از سرمایه‌های اجتماعی با توسعه محلات امکان‌پذیر است

تبریز- سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی با تاکید بر استفاده از ظرفیت نیروهای بومی هرمنطقه گفت: برخورداری از سرمایه‌های اجتماعی با توسعه راهبردی محلات امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فتحی روز چهارشنبه در نشست تخصصی توسعه محلی محلات حاشیه نشین تبریز با اشاره به نقش محلات در توسعه شهری، شناسایی و بهره مندی از توانمندی‌ها و ظرفیت محلات در توسعه اقتصاد خانواده و منطقه اظهار کرد: با هم افزایی و شناسایی ظرفیت محلات می‌توان سرمایه‌های اجتماعی را ارتقا داد.

وی خاطرنشان کرد: با رویکردی کاربردی به توسعه محلات با مشارکت اجتماعی، رفاه اجتماعی و توسعه شهری فراهم می‌شود.

مدیر دفتر تسهیل گری و توسعه محلی محلات حاشیه نشین نیز با اشاره به فعالیت این دفتر در دو محله قربانی و شهید اسمعی گفت: پنج نفر کارشناس در حوزه‌های مختلف شهرسازی، اجتماعی، اقتصادی، حقوق و مددکاری اجتماعی فعالیت دارند.

سولماز پروین اظهار کرد: با فعالیت این کارشناسان مسائل و ظرفیت‌های ویژه و مشکلات محلات رصد و برداشت‌های میدانی و کالبدی، نمونه گیری تمام شماری، بنگاه‌های اقتصادی، دارایی سنجی و مسائل مربوط به توسعه محلات احصا می‌شود.

وی ادامه داد: این مسائل رصد و ضمن نشست با افراد اثرگذار محلی مشکلات مردم با دستگاه‌های مربوطه طرح و در جهت ارائه راهکارها و حل مشکلات اقدام لازم به عمل می‌آید.

کد مطلب 4974713

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