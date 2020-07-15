به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فتحی روز چهارشنبه در نشست تخصصی توسعه محلی محلات حاشیه نشین تبریز با اشاره به نقش محلات در توسعه شهری، شناسایی و بهره مندی از توانمندیها و ظرفیت محلات در توسعه اقتصاد خانواده و منطقه اظهار کرد: با هم افزایی و شناسایی ظرفیت محلات میتوان سرمایههای اجتماعی را ارتقا داد.
وی خاطرنشان کرد: با رویکردی کاربردی به توسعه محلات با مشارکت اجتماعی، رفاه اجتماعی و توسعه شهری فراهم میشود.
مدیر دفتر تسهیل گری و توسعه محلی محلات حاشیه نشین نیز با اشاره به فعالیت این دفتر در دو محله قربانی و شهید اسمعی گفت: پنج نفر کارشناس در حوزههای مختلف شهرسازی، اجتماعی، اقتصادی، حقوق و مددکاری اجتماعی فعالیت دارند.
سولماز پروین اظهار کرد: با فعالیت این کارشناسان مسائل و ظرفیتهای ویژه و مشکلات محلات رصد و برداشتهای میدانی و کالبدی، نمونه گیری تمام شماری، بنگاههای اقتصادی، دارایی سنجی و مسائل مربوط به توسعه محلات احصا میشود.
وی ادامه داد: این مسائل رصد و ضمن نشست با افراد اثرگذار محلی مشکلات مردم با دستگاههای مربوطه طرح و در جهت ارائه راهکارها و حل مشکلات اقدام لازم به عمل میآید.
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