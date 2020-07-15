اختصاص ٢٣۶٠ میلیارد تسهیلات کرونا به واحدهای اقتصادی فارس

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی ظهر چهارشنبه در شورای اشتغال فارس بیان کرد: با توجه به اینکه بیشتر بنگاههای اقتصادی در استان فارس جز بنگاههای اقتصادی کوچک است از این رو از اسفند ماه این بنگاهها دچار مشکلات اقتصادی مختلفی شدهاند.
عالیترین مقام دولت در استان فارس بیان کرد: بالغ بر دو هزار و ٣۶٠ میلیارد تومان تسهیلات در راستای حمایت از بنگاههای اقتصادی در استان فارس اختصاص یافته است که میتواند نقش مناسبی در راستای حمایت از این بخش داشته باشد.
رحیمی یادآور شد: دستگاههای اجرایی مکلف هستند تا این تسهیلات را به واحدهای زیر مجموعه خود معرفی و اختصاص دهند این در حالی است که گلخانههای که طی این مدت دچار مشکلات عدیده ای شدهاند که میتوان این مشکلات را با بهره برداری از این تسهیلات کاهش داد.
استاندار فارس معتقد است واحدهای صنفی، بنگاههای اقتصادی، باشگاههای ورزشی و … نباید در پرداخت تسهیلات مورد غفلت واقع شود.
وی افزود: بخشهای اموزشی، مهدکودکها، فعالین گردشگری و مجموعههای بهزیستی و آموزش و پرورش نیز جز رستههای است که میتواند جز بخشهای پرداختی تسهیلات کرونا در فارس باشد.
رحیمی در خصوص عملکرد بانکهای استان نیز یادآور شد: سیستم بانکداری در فاصله عملکرد خوبی داشته و افتتاح طرحهای بزرگ صنعتی در استان نشان از عملکرد و ارائه تسهیلات مناسب توسط بانکها در استان فارس است.
عالیترین مقام دولت در استان فارس ادامه داد: نسبت مصارف به منابع باید نسبت به گذشته بهتر شود اما نباید از این موضوع غافل شد که سیستم بانکی کشور مورد غفلت واقع شده و اختصاص شعار سال به حوزه اقتصاد نشان از وجود مشکل در اقتصاد ایران است از این رو باید به دنبال برطرف کردن مشکلات اقتصادی در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور باشیم.
استاندار فارس معتقد است نباید بدهکاران بزرگ بانکی مورد بی توجهی قرار بگیرند بلکه معاونت اقتصادی استانداری فارس مکلف است با برگزاری جلسه با بدهکاران بزرگ بانکی نسبت به بازگردانی مطالبات دریافتی از بانکها اقدام کنند.
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