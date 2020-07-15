به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید شاهرخی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای معادن استان همدان بر بهره برداری اصولی از معاون استان تاکید کرد و گفت: بهره‌برداری از معادن باید اصولی، قانونمند و در راستای توسعه استان همدان باشد.

وی با بیان اینکه ۳۴۵ واحد صنایع معدنی در استان همدان وجود دارد که ۳۲۴ واحد از آن‌ها در سطح استان همدان فعال هستند، گفت: در حال حاضر و شرایط فعلی ۹۳ درصد معادن استان همدان فعال هستند.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه به دنبال فرآوری محصولات معدنی در داخل استان همدان هستیم و این مسئله برای ما اهمیت دارد، گفت: میزان استخراج معادن فعال دارای مجوز در استان همدان ۱۷ میلیون تُن است که از این میزان ۱۰ میلیون تُن به صورت اسمی و واقعی استخراج می‌شود.

شاهرخی با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های استان همدان در راستای سرعت بخشی به توسعه گفت: علاوه بر افزایش ظرفیت این واحدها به دنبال راه‌اندازی واحدها راکت نیز هستیم.

استاندار همدان از تشکیل کمیته رفع موانع معادن در استان همدان خبر داد و گفت: موانع تولید معادن استان باید هرچه سریع‌تر توسط کمیته رفع موانع برداشته شوند.