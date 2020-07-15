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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۰۲

استاندار همدان:

کمیته رفع موانع معادن در استان همدان تشکیل می‌شود

کمیته رفع موانع معادن در استان همدان تشکیل می‌شود

همدان - استاندار همدان از تشکیل کمیته رفع موانع معادن در استان همدان خبر داد و گفت: موانع تولید معادن استان همدان باید هرچه سریع‌تر رفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید شاهرخی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای معادن استان همدان بر بهره برداری اصولی از معاون استان تاکید کرد و گفت: بهره‌برداری از معادن باید اصولی، قانونمند و در راستای توسعه استان همدان باشد.

وی با بیان اینکه ۳۴۵ واحد صنایع معدنی در استان همدان وجود دارد که ۳۲۴ واحد از آن‌ها در سطح استان همدان فعال هستند، گفت: در حال حاضر و شرایط فعلی ۹۳ درصد معادن استان همدان فعال هستند.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه به دنبال فرآوری محصولات معدنی در داخل استان همدان هستیم و این مسئله برای ما اهمیت دارد، گفت: میزان استخراج معادن فعال دارای مجوز در استان همدان ۱۷ میلیون تُن است که از این میزان ۱۰ میلیون تُن به صورت اسمی و واقعی استخراج می‌شود.

شاهرخی با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های استان همدان در راستای سرعت بخشی به توسعه گفت: علاوه بر افزایش ظرفیت این واحدها به دنبال راه‌اندازی واحدها راکت نیز هستیم.

استاندار همدان از تشکیل کمیته رفع موانع معادن در استان همدان خبر داد و گفت: موانع تولید معادن استان باید هرچه سریع‌تر توسط کمیته رفع موانع برداشته شوند.

کد مطلب 4974717

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