به گزارش خبرنگار مهر، بحث برگزاری رقابتهای لیگ برتر کشتی همچنان به عنوان یکی از دغدغه های اهالی کشتی محسوب می شود که در شرایط شیوع ویروس کرونا با اما و اگرهای فراوانی همراه است.

اصرار متولیان کمیته لیگ فدراسیون کشتی از یکسو و مخالفت های گسترده پیشکسوتان و اهالی کشتی از سوی دیگر باعث شده تا لیگ کشتی امسال به یکی از بزرگترین دغدغه های گوش‌شکسته ها تبدیل شود. البته این وضعیت در حالی بر فضای کشتی ایران حکمفرماست که زمان پیشنهادی آغاز لیگ کشتی به تازگی به تاخیر افتاده و اصلا مشخص نیست شرایط بحرانی کنونی، اجازه برگزاری لیگ را تا پایان سالجاری به متولیان آن بدهد یا خیر؟

در همین راستا ابراهیم مهربان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بی‌تردید سلامتی کشتی گیران و قهرمانان ملی ما برای متولیان فدراسیون از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است. هر چند گفته می شود تمامی دستورات ایمنی و پروتکل‌های بهداشتی برای آغاز لیگ تهیه و تدوین و برای وزارت ورزش و ستاد مبارزه با کرونا ارسال شده، اما این ستاد مبارزه با کرونا است که حرف اول و آخر را خواهد زد.

وی با تاکید بر اینکه ستاد مبارزه با کرونا در این شرایط بحرانی بالاترین مرجع صدور مجوز آغاز فعالیت های کشتی است گفت: مطمئنا با توجه به شرایط کنونی، ستاد مذکور بهترین تصمیم را اتخاذ خواهد کرد.

مربی تیم ملی کشتی آزاد در پایان افزود: نباید این حقیقت را از یاد برد که رقابتهای لیگ تنها منبع درآمد کشتی گیران و مربیان و اهالی کشتی است و این افراد منبع درآمد دیگری جز این ندارند، اما همانطور که گفتم سلامتی ورزشکاران از اولویت‌های متولیان فدراسیون کشتی است.