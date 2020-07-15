سهم پایین آذربایجان شرقی در تولید برق ویژه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، داود بهبودی پیش از ظهر امروز در جلسه شرکت سرمایه گذاری توسعه معدنی ایران با استاندار آذربایجان شرقی به ارائه گزارشی از سیمای استان در زمینه انرژی و معدن پرداخت و گفت: آذربایجان شرقی به عنوان قطب منطقه شمالغرب کشور منطقه شناخته شده‌ای است.

وی افزود: برای سرمایه گذاری در این استان از مزیت‌های منطقه آزاد ارس و مناطق ویژه می‌توان بهره گرفت.

بهبودی همچنین به مزیت‌هایی مثل فعالیت مستمر نمایشگاه بین المللی تبریز و همجواری استان با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و ترکیه اشاره کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه نیروی کار فعال این دیار در همه جای کشور نامدار هستند، از ظرفیت‌های پنجره واحد سرمایه گذاری و بورس منطقه‌ای استان یاد کرد.

بهبودی وجود سدهای متعدد، قرارگیری در مسیر خطوط گاز و انرژی و راه آهن و شبکه ریلی متصل به تمام نقاط کشور را از دیگر مزیت‌های آذربایجان شرقی عنوان کرد.

وی ادامه داد: در حوزه معادن در زون مناسب معدنی کشور قرار داشته و پتانسیل بالایی در زمینه استخراج و فرآوری و صنایع پایین دستی داریم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه این استان ۲.۸۶ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می‌دهد، از استعداد بالای این منطقه برای قطبیت در صنعت، معدن و خدمات کشور خبر داد.

بهبودی یادآور شد: سهم استان از تولید برق ویژه پایین و در حدود ۲.۴ درصد است که امیدواریم این سهم با سرمایه گذاری که به عمل خواهد آمد افزایش یابد.

وی در عین حال خاطرنشان ساخت: در سال‌های اخیر پیک مصرف انرژی استان از پیک تولید بیشتر شده و در شهرهای صنعتی در تأمین برق واحدهای بزرگ دچار محدودیت هستیم.