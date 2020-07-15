افزایش افسار گسیخته نرخ مصالح ساختمانی/ قیمت مسکن آسمانخراشی شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: این روزها اگر سری به بنگاه‌های املاک شهر کرمان و یا سایت دیوار بزنید و به بخش مسکن بروید تصور می‌کنید وارد دنیایی جدید در زمینه مسکن شده‌اید.

قیمت‌های مسکن در شهر کرمان چنان افزایش یافته که گویا وارد شهری دیگر شده‌اید، قیمت خانه‌ای که تا یک سال قبل متری دو میلیون و ۵۰۰ تومان بوده است حالا ۸ تا ۱۰ میلیون تومان برای هر متر مربع رسیده است.

افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در کرمان

قیمت خانه ۶۰ میلیون تومانی در مجتمع‌های قدیمی کرمان حالا به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است و در محله‌های بهتر خانه ۲۰۰ میلیون تومانی حالا یک میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.

این قیمت‌ها در محله‌های لوکس شهر به ۲۰ تا ۳۰ میلیون برای هر متر مربع رسیده است.

در مجتمع مسکن مهر استان به خصوص در شهرک مطهری که حداقل قیمت‌ها در این بخش اعمال می‌شد حالا وضع به جایی رسیده که مردم توان اجاره خانه را هم ندارند چه برسد به خرید و فروش خانه.

بازار خانه‌های کوچک داغ‌تر از قبل است، مردم ترجیح می‌دهند دست روی خانه‌هایی بگذارند که قیمت کمتری دارند

اما بازار خانه‌های کوچک داغ‌تر از قبل است، مردم ترجیح می‌دهند دست روی خانه‌هایی بگذارند که قیمت کمتری دارند اما همین خانه‌ها هم یا کمیاب شده‌اند و یا قیمت‌هایی غیرقابل تصوری نسبت به قبل پیدا کرده‌اند.

قیمت یک خانه ۷۵ متری در مجتمع‌هایی مانند افضلی پور و ولایت که هم قدمت قابل توجه دارند و هم فاقد آسانسور و تجهیزات امروزی می‌باشند از ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان حالا به ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است.

دولت برای مشکل مسکن هیچ برنامه عملیاتی ندارد

نرخ خرید فروش یک واحد پیلوت در بلوار پارادیس شهر کرمان با متراژ ۶۰ متر مربع به ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان رشد کرده است.

با افزایش قیمت‌ها که ناشی از انتظارات تورمی موجود در جامعه است اما افزایش قیمت مصالح ساختمانی یکی از دلایل اصلی کاهش ساخت و ساز و از سوی دیگر کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها محسوب می‌شود.

اینکه دولت برای تأمین مسکن هیچ برنامه عملیاتی ندارد و تنها اقدام به ثبت نام در طرحی کرده که احتمالاً در دولت بعد مانند طرح مسکن مهر در دولت فعلی کنار گذاشته می‌شود یکی از کلاف‌های سردرگم در بازار مسکن است.

طرح مسکن مهر با همه اما و اگرهایش میلیون‌ها نفر را در کشور خانه دار و بخش قابل توجهی از مشکلات انباشته در کشور را رفع کرد

طرح مسکن مهر با همه اما و اگرهایش میلیون‌ها نفر را در کشور خانه دار و بخش قابل توجهی از مشکلات انباشته در کشور را رفع کرد اما عملاً در دو دولت کنونی و گذشته هیچ گام مؤثری برای رفع مشکل مردم در بخش مسکن برداشته نشد در حالی که با ادامه طرح مسکن مهر می‌شد بخش قابل توجهی دیگر از مردم با برطرف کردن مشکلات قبلی طرح مسکن مهر خانه دار شوند اما گویا طرح‌های دولت در این بخش بیشتر از اینکه درگیر دغدغه مندی مردم باشد درگیر دغدغه مندی های سیاسی مسئولان شده بود.

حالا قشر آسیب پذیر و حتی متوسط جامعه در شرایطی گرفتار شده‌اند که حتی توان خرید یک واحد ۶۰ متری را نیز به سادگی و با دریافت وام مسکن نیز ندارند.

محمد اسماعیلی که در خیابان جهاد در حال ساخت و ساز است و ساختمانش نیمه کاره رها شده است به خبرنگار مهر می‌گوید: روند ساخت و ساز در بسیاری از مجتمع‌های کرمان متوقف شده است چون قیمت مصالح آنقدر زیاد و در حال رشد است که کنترل اوضاع از دست همه ما خارج شده است.

افزایش بی وقفه قیمت مصالح ساختمانی

وی می‌گوید: یک آیفون تصویری از هفته قبل تا امروز رشد ۴۰ درصدی دارد، سیم کشی ساختمان و کلید پریزها اگر بتوانیم در بازار پیدا کنیم آنقدر رشد یافته که نمی‌دانیم چه باید انجام دهیم، دولت همه چیز را در این بخش رها کرده و هیچ برنامه ریزی مدونی برای کنترل اوضاع ندارد.

اسماعیلی بیان کرد: قیمت سیمان طی هفته گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته و عملیات بتن ریزی عملاً متوقف شده است.

قیمت سیمان طی هفته گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته و عملیات بتن ریزی عملاً متوقف شده است

وی گفت: اکثر این خانه‌ها پیش فروش شده و با پولی که قبلاً از صاحب خانه‌ها گرفته‌ایم؛ نمی‌توانیم پروژه‌ها را ادامه دهیم.

محمد احمدپور دیگر فعال بخش مسکن است که به خبرنگار مهر می‌گوید: دولت از مردم می‌خواهد قیمت‌ها را افزایش ندهند اما در مقابل خودش هیچ برنامه‌ای برای مهار قیمت مصالح ندارد و در سال آخر دولت فقط نظاره گر قیمت‌های سرسام آور است.

وی می‌گوید: به نفع سازنده و انبوه ساز است که قیمت‌ها در دایره توان خریدار باشد تا بتواند بازار را پویا نگه دارد، وقتی قیمت آنقدر بالا می‌رود که کسی خریدار نیست و ما هم توان ساخت مسکن را از دست می‌دهیم چه نفعی به حال انبوه ساز دارد.

وی ادامه داد: به هر واحد صنفی که مراجعه می‌کنیم یک قیمت می‌دهند در حالی که دولت می‌گوید ۲۰ درصد افزایش قیمت داریم اما قیمت‌ها در عمل بسیار بیشتر رشد کرده است.

افزایش قیمت‌ها را گزارش دهید

بازرس سازمان صمت استان کرمان در گفتگو با مهر می‌گوید: چندین مورد بازرسی طی روزهای اخیر صورت گرفته است و به نظر می‌آید اختلاف قیمت‌های جزئی ناشی از تغییر در هزینه حمل و نقل تا واحد صنفی است.

فرح بخش افزود: بازرسی‌ها از واحدهای فروش سیمان با دقت ادامه دارد و در صورت مشاهد هر گونه گران فروشی واحدها صنفی جریمه خواهند شد.

وی گفت: در زمینه سایر مصالح ساختمانی نیز قیمت‌ها کاملاً مصوب و مشخص است و هر گونه گران فروشی و افزایش قیمت‌ها باید از سمت سازمان صمت اطلاع رسانی شود تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی شود.

با وجود تمام حرف و حدیث‌ها اما قیمت مسکن در استان در حال افزایش قابل توجه است در همین زمینه احمدپور رضاقلی در گفتگو با مهر می‌گوید: افزایش قیمت‌ها تعداد معاملات را کاهش داده است از سوی دیگر اخذ قراردادهای اجاره نیز با قیمت‌های قابل توجه انجام می‌شود و مستأجران تحت فشار جدی اقتصادی قرار دارند.

این بنگاه دار می‌افزاید: ابلاغ قانون از سوی دولت به بخش خصوصی که تحت فشار جدی اقتصادی قرار دارد راهگشا نیست، صاحبخانه ها تحت فشار اقتصادی هستند و اینکه دولت تصور کند با دستور می‌تواند تورم موجود در بازار را مهار کند غیر ممکن است بلکه این رویه باید با سیاست‌های مناسب اقتصادی رفع شود.

رشد قیمت‌ها در بازار ادامه دارد و دولت نظاره گر بازار افسار گسیخته‌ای است که فشارش کمر قشر محروم جامعه را می شکند.